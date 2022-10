Canone RAI, gli italiani esonerati del 2023: non sei più obbligato a pagare

Ecco come potrai non pagare più il Canone RAI, in questo modo smetterai di pagarlo per sempre. E’ un’assoluta novità che non ti aspettavi.

Arriva finalmente la soluzione che tutti stavano aspettando.

questa tassa tanto odiata dalla maggior parte degli italiani.

La maggior parte degli italiani non vuole pagarlo

Da anni, i cittadini italiani sono obbligati al pagamento di una tassa alla tv di Stato. Stiamo parlando del Canone RAI, una tassa davvero controversa che la maggior parte degli italiani non vuole pagare.

Il Canone si è sempre pagato, ma ha iniziato a fare più rumore da quando era stato inserito all’interno della bolletta della luce. Da quel momento, gli evasori non avrebbero avuto più scampo.

E così sono partite le richieste di esonero, la maggior parte delle quali rifiutate perché fino a qualche tempo fa era impensabile che qualcuno non guardasse la RAI. In generale era impensabile che non si possedesse un apparecchio televisivo.

Oggi non è poi così scontato, invece. Gli unici cittadini italiani esonerati sono stati quelli considerati a rischio povertà, con un reddito annuo davvero ridotto. Questi soggetti erano effettivamente impossibilitati al pagamento della tassa.

Oggi, invece, le categorie di individui esonerati dal pagamento sono aumentate. Possono non pagare il Canone RAI molti più italiani.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono, nel dettaglio, queste categorie e in che modo comunicare la propria volontà di non pagare la tassa in questione.

Con questa soluzione non pagherai più il Canone RAI

esiste un modo davvero efficace per non pagare il Canone RAI.

Tutti coloro che non trovano corretto dover pagare questa tassa alla Tv di Stato, quindi, potranno finalmente esonerarsi dal pagamento.

Esiste, infatti, un'apposita dichiarazione che dovrà essere inviata per chiedere allo Stato l'esonero.

Si tratta di una domandina che può essere scaricata direttamente dal sito della RAI. E’ destinata a coloro che non possiedono alcun apparato televisivo in casa.

Fino a qualche tempo fa, era folle pensare che qualcuno non avesse una tv in casa. Oggi, invece, la maggior parte degli italiani preferisce guardare Netflix, Youtube o altre piattaforme di streaming piuttosto che la tv.

Proprio per questo lo Stato italiano dà ora la possibilità ai cittadini di essere esonerati, per continuare a guardare i prodotti che amano di più soltanto su smartphone, tablet o computer.

E voi conoscevate questa soluzione efficace, che vi aiuterà a non pagare più il Canone Rai?