Pedopornografia, 5 arresti e perquisizioni in tutta Italia

Maxi operazione della Polizia di Stato nell’ambito dei controlli contro la pedopornografia.

L’attività si inserisce nella più ampia operazione “Dictum”.

Arresti e perquisizioni della Polizia di Stato

Maxi operazione della Polizia di Stato nell’ambito dei controlli contro la pedopornografia. Questa mattina, il lavoro degli agenti si è concluso con l’arresto di 5 persone e la denuncia di altre 26. Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana (Cosc della Polizia Postale per la “Toscana”), diretto dal gruppo reati informatici della Procura presso il Tribunale di Firenze.

L’attività fa parte dell’operazione denominata “Dictum”, che è stata supportata operativamente dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e originata da un’indagine del Cosc della Polizia Postale per la “Lombardia”. Nell’indagine sono state coinvolte oltre 1.700 persone, tutte residenti in Italia, 31 delle quali in Toscana, che si procacciavano materiale pedopornografico attraverso un noto servizio di cloud storage estero.

Notizia in aggiornamento.