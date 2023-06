Bomba d’acqua su Matera

Bomba d’acqua si abbatte su Matera e provoca disagi ai locali pubblici, alle abitazioni, soprattutto quelle situate a piano terra o al primo piano, ai turisti e alla popolazione.

La città di Matera venerdì è stata colpita da una pioggia torrenziale e dalla grandine, che ha allagato cantine, garage e distrutto oltre che reso impraticabili, vari tratti di strada.

Sono stati tanti gli interventi dei vigili del fuoco che hanno dovuto aiutare diverse famiglie rimaste intrappolate negli appartamenti, nei garage e non solo, in modo particolare in via Sallustio, via Taranto, e sulla strada statale Basentana all’altezza di Grassano.

La Basentana è chiusa al traffico da ieri pomeriggio

La strada statale 407, ovvero la Basentana è rimasta chiusa dal pomeriggio di ieri in entrambe le direzioni a Garaguso. Il motivo è uno soltanto, ovvero l’esondazione del fiume Basento che le dà il nome. Di conseguenza il traffico dei mezzi pesanti, degli automobili dei motociclisti ecc è stato deviato su una strada secondaria.

A Matera soprattutto nei Sassi l’acqua si è riversata ovunque creando disagi ai turisti e a tutti i locali pubblici aperti e chiusi. La dimostrazione si trova semplicemente nei video che sono stati pubblicati dai presenti sui social. Nei video si possono vedere le sedie, gli ombrelloni e i tavolini, completamente travolti da un fiume d’acqua che si è creato in pochi minuti a seguito della bomba d’acqua.

Il maltempo in giro per il mondo provoca morti e feriti. Maggio è stato il mese più piovoso

Per fortuna a causa dell’improvviso maltempo non ci sono stati feriti o morti come successo in Emilia Romagna e in altre zone del mondo, come in Giappone. A Matera risultano essere state danneggiate soltanto alcune strade che a seguito della pioggia sono state chiusi a causa del materiale fangoso che si è riversato sopra.

Altri tratti stradali dovranno subire dei lavori di ripristino del manto per permettere il passaggio e la circolazione dei mezzi in serenità, in sicurezza, completamente senza rischi. Come se non bastasse stamattina a Potenza, in particolare nel centro storico una grandinata intensa ha creato degli altri disagi a tutti coloro che non avevano ancora risolto i problemi causati dalla pioggia di ieri.

Quel che è certo è che quest’anno il meteo è instabile. L’inverno è arrivato in ritardo, così come l’estate che a giugno inoltrato lascia ancora tanto spazio al dubbio. Non si ha idea di quando le temperature saliranno definitivamente. Gli esperti confermano che Maggio 2023, è il maggio più piovoso degli ultimi 70 anni.