Incidente in Australia, morto un 23enne della Val di Non

Un 23enne originario della Val di Non è morto in Australia in un incidente stradale. Gravemente ferito l’amico che era con lui. Ancora poco chiare la dinamica dell’incidente.

L’incidente è avvenuto ieri sera a Perth, in Australia. Per colpa del fuso orario, ci sono informazioni limitate riguardo alle dinamiche dell’incidente.

È stato invece accertato che Jacopo Martini, ventitreenne di Sarnonico in provincia di Trento, abbia tragicamente perso la vita.

Il suo compagno di auto, Luca Calliari, ventiquattro anni, originario di Romeno, nella stessa provincia, è stato trasportato in aereo all’ospedale per essere operato.

Il viaggio del 23enne in Australia

A gennaio, un trio è partito per l’Australia. Il gruppo era composto da Jacopo, Luca e Giuseppe, il fratello maggiore di Jacopo.

Quest’ultimo si è fatto carico del riconoscimento della salma e ha poi contattato la famiglia per informarla di quanto era accaduto.

Lo scopo dell’escursione era quello di acquisire esperienze di vita e ampliare le proprie prospettive, con l’intenzione di utilizzare queste nuove conoscenze nel mercato del lavoro al loro ritorno in Italia.

Nello specifico, Jacopo e Luca hanno cercato di migliorare le loro competenze in inglese e acquisire esperienza lavorativa, visto che per entrambi il lavoro in una fattoria era molto faticoso.

Nonostante l’orario mattutino di sveglia, il lavoro era pagato abbastanza bene da sostenere entrambi. Il rientro in Italia di Jacopo Martini era imminente, poiché aveva appreso che sua sorella era incinta, spingendolo a spostare il suo volo da luglio a giugno.

Da accertare le dinamiche dell’incidente

Al momento, i dettagli sull’incidente rimangono piuttosto vaghi. Ulteriori informazioni dovrebbero essere fornite nelle prossime ore.

I carabinieri della compagnia di Cles stanno attualmente lavorando con il consolato italiano per accertare i fatti che hanno portato all’incidente.

Sulla base delle limitate informazioni disponibili, sembra che l’incidente sia avvenuto in prossimità di un incrocio nei pressi di Perth.

Da quanto si apprende, oltre a Jacopo Martini e Luca Calliari, occupanti del mezzo che si è scontrato con un’altra auto, sono state trasportate in ospedale per cure mediche anche altre due persone.