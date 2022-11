Bologna-Sassuolo, probabili formazioni e statistiche

Il Bologna di Thiago Motta ospita il Sassuolo con l’obiettivo di riprendersi dopo la tremenda sconfitta per 6-1 subita a San Siro contro l’Inter, rossoblu e neroverdi stanno disputando una stagione al di sotto delle attese e al momento sono allo stesso posto in classifica a 16 lunghezze.



L’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Thiago Motta non ha fin qui prodotto i risultati sperati ed il Bologna continua a faticare a fare risultati.

I rossoblu vengono dall’umiliante sconfitta di San Siro dove, dopo aver sbloccato la partita, sono stati travolti da Lautaro e compagni perdendo addirittura per 6-1.

L’obiettivo è quello di chiudere al meglio questo 2022 per poi, da gennaio, iniziare di fatto una nuova stagione.

Discorso simile per il Sassuolo, fin qui Dionisi non sta riuscendo nell’impresa di replicare la splendida stagione dello scorso anno ed i neroverdi faticano a produrre gioco e risultati.

Il pareggio ottenuto contro la Roma è un buon punto di partenza, ora però Pinamonti e compagni vogliono iniziare ad ottenere risultati anche lontano dal Mapei Stadium.



Gli impegni dei neroverdi 🖤💚 Tra poco in campo la Primavera!💪 Domani tocca alla Prima Squadra, sosta invece per il Sassuolo Femminile! #ForzaSasol pic.twitter.com/mk4sjkUkoG — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 11, 2022

Bologna con il 4-2-3-1, Arnautovic punta centrale

Nessuna grande novità per Thiago Motta che schiera i migliori undici in vista dell’ultima partita di questo 2022.

In porta c’è Skorupski, fresco di convocazione con la sua Polonia per i Mondiali in Qatar, davanti a lui Lykogiannis, Lucumì, Soumaoro e Posch.



Dominguez e Medel guidano il centrocampo con Ferguson, Aebischer e Barrow dietro all’unica punta Arnautovic.

Dopo tre partite consecutive da titolare inizierà dalla panchina Orsolini.





Sassuolo con il 4-3-3, Pinamonti titolare

Dionisi ritrova Domenico Berardi che ha recuperato dall’infortunio ma ancora non è al massimo della condizione e partirà dalla panchina.

Davanti a Consigli ci saranno Ferrari e Erlic con Rogerio e Toljan sugli esterni.

Dionisi lancia Obiang dal primo minuto con Frattesi e Thorsvedt a completare il centrocampo, davanti Traore partirà dal primo minuto insieme a Pinamonti e Laurientè.

Bologna-Sassuolo, statistiche

Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Bologna e in Serie A e non ottiene due successi consecutivi contro i rossoblu dalla stagione 2019/2020.

Il Bologna segna da 13 sfide consecutive in casa contro il Sassuolo, l’ultima volta che non ha trovato la via del gol era il 2015.

Dopo i successi contro Lecce e Torino, il Bologna potrebbe vincere tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2019.

Il Sassuolo ha due punti in meno rispetto a quelli registrati dopo 14 partite della scorsa stagione, inoltre i neroverdi hanno peggiorato la fase offensiva segnando solo 15 gol, lo scorso anno a questo punto della stagione erano 22.