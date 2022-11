Sampdoria-Lecce, match decisivo in zona salvezza

Nel sabato di Serie A spicca il match tra Sampdoria e Lecce, le due squadre sono in piena lotta salvezza e per i padroni di casa vincere significherebbe dare una scossa ad una stagione fin qui piena di insidie e problematiche.



I blucerchiati vengono dalla sconfitta subita in casa del Torino e al momento occupano il penultimo posto in classifica a quota 6 punti.

Qualche settimana fa Stankovic ha ottenuto la sua prima vittoria alla guida della Sampdoria espugnando il campo della Cremonese, oggi vuole ripetersi vincendo un altro scontro diretto in chiave salvezza.

Il Lecce ha superato l‘Atalanta nell’ultimo turno e oggi vuole dare continuità provando ad uscire con qualche punto da Marassi, Baroni ha conquistato 12 punti in campionato dando un’impronta di gioco ben precisa alla squadra che sembra vivere un ottimo momento di forma.

Sampdoria con il 3-5-2, Gabbiadini titolare

Partita di fondamentale importanza per la Sampdoria, l’arrivo di Stankovic fin qui non ha portato i risultati sperati e per i blucerchiati è arrivato il momento di dare una scossa definitiva ad una stagione che rischia di complicarsi sempre di più.

La Samp non ha ancora mai vinto in casa in questa stagione ed oggi il pubblico di Genova si aspetta una risposta importante da parte della squadra.

Davanti ad Audero confermati Murillo, Ferrari ed Amione con Villar, Rincon e Djuricic a centrocampo.

Sulle corsie laterali Augello e Bereszynski, davanti al fianco di Caputo ci sarà ancora Manolo Gabbiadini con Quagliarella che dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.

Pesante l’assenza di Sabiri, centrocampista di grande qualità che rientrerà a pieno regime soltanto nel 2023.

Lecce con il 4-3-3, davanti ancora Colombo

Baroni dovrebbe confermare la stessa formazione che qualche girono fa ha brillantemente superato l’Atalanta di Gasperini al Via del Mare.



Davanti a Falcone confermati Baschirotto e Pongracic al centro della difesa con Gallo e Gendrey sulle corsie laterali.

Hjulmand al centro del centrocampo con Gonzalez e Blin a completare il reparto, Strefezza guiderà l’attacco dei giallorossi insieme a Colombo e Di Francesco, in panchina Banda.

Sampdoria-Lecce, statistiche

Il Lecce non fa registrare un clean sheet in Serie A contro la Sampdoria dal 2003 (0-0 al Via del Mare), da allora i blucerchiati hanno realizzato 26 reti nelle successive 11 sfide di massimo campionato contro i pugliesi.

Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Sampdoria.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato, solo una volta è arrivata a cinque sconfitte consecutive a Marassi, era la stagione 1976.

Dopo il pareggio ottenuto ad Udine il Lecce potrebbe rimanere imbattuto in due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall’ottobre 2019.