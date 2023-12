Blitz di Ultima Generazione a Roma, bloccata via Salaria

Alcuni scooteristi hanno travolto gli attivisti. Sul posto sono giunte degli agenti di polizia, che hanno sgomberato i manifestanti.

Quattordici di loro sono stati portati negli uffici della Questura per essere identificati.

Blitz di Ultima Generazione a Roma

Ancora un blitz di Ultima Generazione a

Roma. Attivisti per il clima hanno bloccato il traffico su via Salaria, anche

in solidarietà con Gkn. Dopo l’imbocco di via dei Prati Fiscali, prima dello

svincolo per prendere l’Olimpica, circa 15 attivisti aderenti alla campagna

Fondo riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato

“l’azione di disobbedienza civile”. La protesta si è svolta mostrando i

simboli ed i colori della Gkn di Firenze. Tensioni con gli automobilisti

fermi nel traffico. “La mia vita quotidiana è incentrata sulla ricerca, oggi ho

deciso di venire in strada e metterla da parte perché non c’è più tempo. Da

poco è terminata la Cop28 con un risultato insoddisfacente. Sono in strada

perché chiedo al governo del mio paese di essermi vicino e ascoltare la

richiesta di aiuto dei suoi cittadini. Sono qui anche in solidarietà dei

lavoratori della Gkn che aspettano inascoltati di ricevere aiuto, vittime di

interessi economici di pochi che, come è successo a Dubai, minacciano il

futuro di molti”, ha dichiarato Davide, dottorando in chimica di 27 anni.