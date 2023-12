Il drammatico schianto si è registrato questa mattina tra gli svincoli Pisana e Magliana. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e due auto.

A perdere la vita un uomo di 61 anni, alla guida di uno dei mezzi pesanti, mentre altre due donne – tra cui una giovanissima – sono rimaste gravemente ferite.

Maxi incidente sul Grande Raccordo Anulare a Roma

Oltre sei chilometri di coda e traffico paralizzato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo un maxi tamponamento a catena che ha provocato una vittima e sei feriti. L’incidente si è verificato tra gli svincoli Pisana e Magliana e nello schianto sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e due auto. La vittima, un uomo di 61 anni, è l’autista di uno dei furgoni. L’uomo era rimasto incastrato all’interno del mezzo, diventato una trappola di lamiere. Altre due donne sono rimaste gravemente ferite. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, diverse ambulanze e un elisoccorso, che ha trasportato uno dei feriti in ospedale.

Sulle cause del maxi tamponamento sono in corso le indagini. La circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire all’elisoccorso di atterrare e ripartire in velocità verso il vicino ospedale.