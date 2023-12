Incendio in un’abitazione a Campobasso, morto un bimbo di 9 anni: grave la sorellina di 4 anni

Nel rogo sono rimasti feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati all’ospedale Cardarelli.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il papà della vittima, che è riuscito a portare fuori i figli, mentre i vigili del fuoco giungevano sul posto. Il piccolo sarebbe morto nel sonno per asfissia.

Incendio in un’abitazione a Campobasso: morto un bambino di 9 anni

Dramma nella notte in un’abitazione in Contrada Colle Calcare, a Campobasso, dove è divampato un incendio. Il rogo è costato la vita a un bambino di 9 anni, mentre la mamma, il fratello più grande e la sorellina di 4 anni sono rimasti intossicati e sono stati trasferiti all’ospedale Cardarelli di Napoli. La più piccola verserebbe in gravi condizioni ed è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, il piccolo Alessandro sarebbe deceduto nel sonno per asfissia. A lanciare l’allarme è stato il padre, che ha portato i corpi dei figli all’esterno dell’abitazione, mentre arrivavano i vigili del fuoco. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini della polizia, che ha posto sotto sequestro l’abitazione.

“C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato” ha raccontato il nonno, che abita al piano di sotto dell’edificio.

Sulle cause dell’incendio sono in corsa accertamenti. Il rogo è divampato nel salotto, ma sono due le ipotesi sulle quali lavorano gli inquirenti: il cortocircuito di un elettrodomestico o una candela accesa per la novena di Natale.