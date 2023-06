Bing Chat si aggiorna, 3 novità in arrivo da Microsoft

Microsoft migliora Bing Chat, aumentando la lunghezza delle conversazioni e integrando Bing Image Creator in più stili, inclusi Bilanciato e Preciso.

Microsoft ha annunciato tre nuove funzionalità per migliorare il suo chatbot in un recente aggiornamento settimanale. La novità più importante riguarda l’aumento della lunghezza delle conversazioni in Bing Chat con l’introduzione dell’utilizzo di Image Creator in tutte le modalità e la fornitura di risposte con immagini alle richieste di viaggio. Inoltre, Microsoft ha rilasciato la versione 114 di Edge, che include la nuova funzionalità Workspaces.

Bing Chat, Microsoft aumenta la lunghezza delle conversazioni

Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento per il suo chatbot, anticipato da un ingegnere su Twitter.

La società ha aumentato la lunghezza delle conversazioni in Bing Chat da 20 a 30 turni (domanda/risposta) e il numero di turni giornalieri da 200 a 300.

Tuttavia, questi nuovi limiti sono validi solo per gli utenti che effettuano l’accesso, mentre senza login è possibile effettuare al massimo 5 richieste.

Inoltre, da marzo, Bing Image Creator è stato integrato in Bing Chat, ma solo nella modalità Creativo. L’ultimo aggiornamento, infatti, ha esteso l’utilizzo di questa funzione anche alle modalità Bilanciato e Preciso: tuttavia, è necessario accedere con un account Microsoft per poter utilizzarla.

Il chatbot fornisce risposte con immagini

Inoltre, il chatbot di Microsoft è in grado di fornire risultati relativi ai viaggi con immagini. In futuro, saranno rilasciati i plugin per servizi di terze parti e il supporto sperimentale per altri browser (al momento, il chatbot funziona solo su Edge).