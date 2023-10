Indagini in corso sull’accaduto. La piccola è stata soccorsa e trasferita d’urgenza al Policlinico di Modena.

La bambina è in pericolo di vita.

Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena

È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena la bambina di un anno che questa mattina è caduta da una finestra di un’abitazione al terzo piano, sita lungo la strada Nazionale per Carpi. La tragedia si è verificata poco dopo le 11:30 di questa mattina.

La piccola è in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Quando la bambina è precipitata, in casa con lei c’era la madre. Al momento gli inquirenti propendono per una caduta accidentale. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme, mentre la madre è corsa in strada appena si è resa conto di quanto fosse successo.

Notizia in aggiornamento.