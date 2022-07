“Non è Harry il padre”, terremoto a Windsor: è rimasta incinta di un altro | FOTO

Non sembra esserci pace per i Windsor. A scuotere le poltrone ci pensano, ancora una volta, Harry e Meghan. Vediamo cosa è successo.

Harry e Meghan hanno deciso di lasciare i Windsor per trasferirsi prima in Canada e ora in California rinunciando a tutti i privilegi.

Lontano da Windsor

Ormai è chiaro a tutti: Harry e Meghan non sono più i benvoluti a Windsor. La conferma ufficiale si è avuta dopo il Giubileo di Platino dove la coppia e i loro figli, non sono stati fatti salire sul balcone per i consueti saluti. Inoltre, ci sono stati altri dettagli che non hanno lasciato dubbi.

Basti pensare al fatto che la Regina Elisabetta ha conosciuto per la prima volta la sua nipotina Lilibeth nel corso di un incontro strettamente privato e non ha permesso di immortalare il momento. E ancora, i due fratelli Windsor, Harry e William non hanno avuto molto tempo per parlare in privato.

Per questi e altri motivi, Harry e consorte hanno deciso di lasciare il Regno Unito prima del previsto. Oggi, però, una volta tornati negli Stati Uniti, un altro scandalo aleggerebbe sulle loro teste.

Il figlio segreto di Meghan

Come hanno riportato diversi giornali, tra cui anche la rivista tedesca Aktuell, Meghan starebbe nascondendo ad Harry un figlio illegittimo. Meghan Markle, infatti, prima di diventare duchessa, era stata sposata con un altro uomo: Trevor Engleson. Non tutti sanno, però, che prima di lui ebbe un altro matrimonio, quello con Joseph Goldberg-Giuliano.

Si disse, però, che i ricchi genitori di lui, vollero far annullare le nozze per la Sacra Romana Rota. L’annullamento è una questione molto diversa dal divorzio e prevede che il matrimonio non sia mai esistito. Tuttavia, dalla loro unione sarebbe nata una bambina. Oggi, infatti, come si vede dalla pagina di questa rivista, sarebbe apparsa una foto di Goldberg-Giuliano in compagnia della sua bambina afro americana. L’uomo sarebbe un papà single.

La bambina si chiama Usnavi e somiglia molto a Meghan Markle. Ma perché la bambina sta vivendo la sua vita soltanto con il padre e non con la sua mamma? E, soprattutto, perché Meghan avrebbe nascosto una cosa così grossa ad Harry?

Stando ai rumors, piano piano, il castello di carte che si è creata Meghan per accaparrarsi principe e titolo, starebbe crollando miseramente. Ciò non esclude che i due possano arrivare a divorziare molto presto. Sarà vero?