Batteria scarsa, l’impostazione nascosta nel cellulare per non farla scaricare più

Batteria scarsa: quello che non sapete sull’impostazione nascosta nel cellulare per non farla scaricare più. Un aspetto che bisogna conoscere per evitare di avere la batteria scarsa soprattutto in momenti in cui dovremmo averla carica.

Non tutti sono a conoscenza di una specifica impostazione che permette di non far scaricare più il Samsung. Un metodo segreto che si trova nascosto nel vostro cellulare. Una particolare impostazione è celata proprio lì, precisamente nella tipologia di smartphone Samsung. Un metodo che dovete necessariamente conoscere, perché è e può essere di notevole utilità.

Batteria scarsa: un brand di rilevanza, Samsung

Come detto poco fa è importante conoscere un metodo per far sì che la batteria del nostro telefono non sia scarsa, soprattutto quando ci serve. A tal proposito parleremo di uno specifico marchio che tutti voi conoscerete già. Il marchio Samsung. Non solo faremo riferimento ad uno specifico modello che presenta diverse caratteristiche e funzionalità.

Il marchio della Samsung, come la maggior parte di noi saprà, è molto importante e tra i più rinomati, nell’ambito tecnologico sudcoreano.

Samsung, tra l’altro, è moto conosciuto e apprezzato per i suoi diversi modelli di tablet e di smartphone. Inoltre questa è una marca che si sceglie pure per quanto concerne la televisione, i computer nella versione portatile, svariate categorie di elettrodomestici e ulteriori prodotti basati sull’hi-tech.

Per quanto concerne questi ultimi anni, la ditta della Samsung si è ampliata considerevolmente. Questo sviluppo le ha permesso di ottenere un posto estremamente importante, nei vari settori collegati al mercato tech.

In modo particolare i telefonini di questa marca sono indubbiamente tra quei modelli maggiormente venduti a livello mondiale. In questo caso specifico si fa riferimento agli smartphone, che sono posti allo stesso livello dei modelli Apple, per quanto riguarda il quantitativo di prodotti venduti al mondo.

Circa un mese fa è stato presentato pubblicamente il lancio degli innovativi Galaxy S23. Indubbiamente si è trattato dei modelli più attesi del periodo, in correlazione al mondo dei cellulari.

Tipologie di smartphone che sono disponibili al pubblico in tre varianti differenti, andandosi a differenziare per via di determinate peculiarità. Tra queste ultime troviamo per esempio l’aspetto estetico, la batteria e la scheda a livello tecnico.

Il modello più rinomato della serie, ovvero il Galaxy S23 Ultra, possiede un processore che consente di effettuare delle prestazioni sicuramente migliori. Stiamo parlando del processore definito come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che darà pure la possibilità di una fluidità superiore, rispetto ai tipi di smartphone precedenti.

Batteria scarsa: come fare per non far scaricare più la batteria del telefonino

Dopo le prime informazioni circa tale marchio e il modello appena citato, proviamo a soffermarci sull’aspetto che più ci interessa: la batteria scarsa e il modo per poterla aumentare.

Una delle funzioni più interessanti, a tal proposito, è di sicuro quella di avere modo di incrementare l’autonomia della batteria. Tutto questo grazie al modello Galaxy S23, visto che al suo interno ha inclusa una funzionalità del tutto segreta.

Un’alternativa che infatti si trova nascosta nelle impostazioni di tale dispositivo, ma che in ogni caso è molto facile da utilizzare.

Difatti per poterla attivare, non dovrete fare altro che andare dove ci sono le Impostazioni, poi su Assistenza dispositivo e su batteria, Altre Impostazioni della batteria e infine sul Profilo per le prestazioni.

A questo punto c’è l’opportunità di poter scegliere la modalità in versione standard oppure nella variante light.

Quest’ultima opzione si basa fondamentalmente su una breve diminuzione del potenziale riguardante il processore. In ogni caso ciò non va a influire minimamente sulle funzioni primarie del device. Così da permettervi di poter usufruire di un’autonomia maggiore.

Ulteriori caratteristiche del Galaxy S23: scopriamole insieme

Questo nuovo modello di Samsung dispone di un genere di fotocamera tra le più valide sul mercato. In aggiunta possiede svariate alternative correlate allo zoom e ha disponibili il grandangolo e l’ultra grandangolo.

Inoltre c’è da sottolineare che la variante Ultra include pure una fotocamera principale da 108 MP, che consente a chi l’utilizza di andare a riprendere e memorizzare delle raffigurazioni ricche di dettagli.

Oltre a risultare molto chiare, anche se scattate in determinate condizioni che non consentono la presenza di un’adeguata gradazione di luminosità.

Per quanto riguarda la videocamera, possiede una risoluzione massima di 8K a 60 fps. Ciò in riferimento al modello Ultra. Mentre la risoluzione massima è di 4K a 60 fps, per quanto concerne le altre due varianti.

Generalmente, questi nuovi modelli della Samsung costituiscono un notevole progresso, se si fa il paragone coi modelli usciti in precedenza.

Altre funzionalità

Il lato estetico poi si mostra decisamente minimalista ed è molto raffinato. Oltre al fatto che si associa alla perfezione a un tipo di scheda tecnica innovativa, con un genere di processore denominato Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Quest’ultimo propone un tipo di prestazioni ottimali, sicuramente migliori e abbinate a una fluidità superiore, rispetto ai modelli più vecchi.

La fotocamera si presenta tra le migliori poste attualmente su questo settore specifico, considerando che è munita di varie alternative di zoom, come è stato sottolineato precedentemente.

Per non parlare della sua funzione segreta, di grande utilità per ottenere un importante aumento dell’autonomia collegata alla batteria.

Quindi si tratta di un mezzo certamente molto efficiente e di notevole utilità, per tutte quelle persone che sono alla ricerca di un dispositivo particolare. Dunque indubbiamente si tratta di una peculiarità molto apprezzata da chi desidera un genere di dispositivo che possa durare molto a lungo, nel corso di un’intera giornata. Così da non avere più problemi associati alla batteria che risulta scarica e che non consente l’utilizzo immediato del proprio smartphone.

Ecco quello che forse non sapevate ancora e che ora invece sapete al fine di poter avere sempre la batteria carica. Piccoli suggerimenti questi che possono fare la differenza, poiché aver la batteria carica significa poter fare riferimento al proprio cellulare in qualsiasi caso, di bisogno e non. E chi non vorrebbe poter avere questa sicurezza, soprattutto se si è fuori casa? Una sicurezza che oggi potete assicurarvi e in questo modo.