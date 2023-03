Piumone non entra in lavatrice, come pulirlo senza fare sforzi: ecco la soluzione

Piumone, quanto è complicato lavarlo? Il più delle volte esso non entra in lavatrice. Oggi ti sveleremo un trucchetto che ti cambierà la vita. Ecco come pulirlo senza fare il minimo sforzo. La soluzione delle casalinghe esperte ti tornerà estremamente utile.

La pulizia del piumone è fondamentale, ma quante volte ti ritrovi a scervellarti per trovare la soluzione idonea per lavarlo? Almeno che tu non abbia una lavatrice extra large, il più delle volte esso non consente all’oblò del nostro elettrodomestico di chiudersi. Oggi abbiamo però una soluzione strabiliante che ti consentirà di pulire il piumone senza fare il minimo sforzo.

Pulizia di piumoni, lenzuola e coperte: perché dovresti sempre farla

Non ci sono dubbi che la pulizia, soprattutto a letto, è fondamentale. Gli esperti consigliano di cambiare – e di conseguenza lavare – lenzuola e coperte almeno una volta a settimana mentre piumoni e piumini ogni 6 mesi o almeno una volta all’anno.

Probabilmente, come tanti anche tu crederai che coperte, piumini, lenzuola e pigiami facciano da scudo contro i batteri, ma non è vero! Essi riescono ugualmente a raggiungerci. Sai per esempio che un piumone non lavato per un anno riesce ad accumulare più di 20.000 acari della polvere? Ovviamente cosa questa assolutamente nociva per la nostra salute.

La soluzione più giusta è dunque quella di lavare spesso ogni cosa che mettiamo sul nostro letto. Oggi vogliamo parlarti del piumone, tra le cose più complicate da pulire. Quante volte hai provato ad infilarlo nella lavatrice ma l’oblò del tuo elettrodomestico non si chiude?

Ecco la soluzione delle casalinghe esperte che ti tornerà estremamente utile. In questo modo avrai un piumone libero da acari e batteri in men che non si dica.

Piumone pulito in un battibaleno: ecco svelato il segreto degli esperti

La pulizia del piumone è fondamentale, non ha idea di quanti acari della polvere e batteri possono accumularsi su di esso. Gli esperti delle pulizie consigliano di lavarlo ogni sei mesi o almeno una volta all’anno.

Sicuramente anche tu avrai tentato l’impresa di infilarlo nella lavatrice ma senza successo o di farcelo entrare davvero con tanta fatica. Spesso, il fatto che sia così ingombrante non aiuta neanche ad ottenere un lavaggio rapido e sicuro. Oggi vogliamo condividere con te però un trucchetto, anzi più di uno, che letteralmente ti salverà.

Svelato finalmente il segreto per avere un piumone pulito e perfetto in un battibaleno. Preparati a rimanere a bocca aperta. Tutti questi consigli ti ritorneranno senza dubbio utili. Allora iniziamo. La prima cosa che devi fare è controllare sempre l’etichetta di lavaggio.

Generalmente, un piumone realizzato con fibre o prodotti naturali non deve mai finire in lavatrice. Potresti pensare di portarlo in lavanderia oppure di lavarlo a mano, anzi questa è proprio la soluzione ideale. Pure nel caso di piumone con imbottitura sintetica ti suggeriamo di fare la medesima cosa.

Sicuramente infilarlo in lavatrice è impossibile, quindi come fare? Ecco che la doccia o la vasca da bagno si presentano come le tue alleate perfette per questa pulizia necessaria. Il primo metodo che ti proponiamo è questo: lascia il tuo piumone in ammollo, in una vasca da bagno, almeno per qualche ora.

Assicurati che l’acqua sia calda, aggiungi poi due cucchiai di bicarbonato e uno di aceto. Infine, qualche scaglia di sapone di Marsiglia. Attenzione anche alla fase di risciacquo che è importantissima. Strizza per bene il tuo piumone evitando che schiuma e prodotti utilizzati persistano su di esso: il rischio è che possa macchiarsi.

Se lo hai lavato da poco ma lo vuoi ugualmente rinfrescare, allora dovrai optare per il lavaggio a secco. Puoi preparare tu stessa una soluzione che ti tornerà estremamente utile. Ti bastano solo 25 gocce di olio Tea Tree e 10 gocce di olio essenziale di eucalipto da versare in mezzo di litro di acqua a cui aggiungerai poi tre cucchiai di bicarbonato.

Mescola per bene il tutto e versa il composto in uno spruzzino: inizia a nebulizzare il prodotto sul tuo piumone e lascia agire per 20 minuti. Poi spazzola con uno strumento che puoi acquistare nei negozi di tessuti e voilà: in pochissimo il tuo piumone tornerà come nuovo, sembrerà appena uscito dalla lavatrice.