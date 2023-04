Basilico fresco e sano per un anno intero, come coltivarlo: questo è il segreto

Basilico fresco e sano per un anno intero: ecco cosa fare per avere questo risultato. ll segreto che dovreste sapere tutti indistintamente. Indicazioni precise e consigli preziosi.

Gli amanti delle coltivazioni di piante di vario genere, spesso prediligono dedicarsi anche alla cura casalinga correlata al basilico. Ma non tutti sanno come fare per averlo sempre fresco. Avete del basilico in casa e vi piacerebbe avere delle indicazioni valide, concernenti il segreto per farlo crescere forte e fresco per l’intero anno? Allora continuate a leggere per scoprirlo. Ne scoprirete sicuramente delle belle.

Basilico fresco e sano: l’importanza e le funzionalità del basilico

Tutti voi sicuramente avrete sentito parlare più volte del basilico. Si tratta esattamente di una pianta che fra i suoi pregi ha sicuramente quello attinente la versatilità. Per non parlare del fatto che è una pianta ideale per insaporire le vostre ricette.

Inoltre è importante sottolineare che il basilico è arricchito dalla presenza di potassio, di grande utilità per regolare il quantitativo di liquidi presenti nel nostro corpo.

Il basilico è molto efficace pure per coloro che necessitano di una corretta funzionalità da parte dell’apparato della digestione, considerando che ha delle ottime proprietà a livello digestivo.

Fra le tante proprietà del basilico, troviamo pure quelle di tipo infiammatorio, visto che riesce ad attenuare sia i raffreddori che le malattie correlate alla cute. Un aspetto rilevante è che la pianta di basilico contrasta le problematiche dovute dall’artrite. Tale pianta aromatica, infatti, permette di attutire efficacemente i dolori causati da questa patologia delle articolazioni.

Il basilico contrasta efficientemente gli stati dovuti dall’ansia e dal nervosismo.

Da tutto questo si capisce perfettamente l’importanza di tale pianta. Ecco perché è fondamentale coltivarla nel modo migliore in casa, in maniera tale da poter usufruire dei benefici derivanti dal suo utilizzo ogni volta che si vuole e in qualunque momento dell’anno.

Il basilico è una spezia ritenuta assai terapeutica per conciliare ad esempio il sonno e combattere efficacemente i mal di testa.

Inoltre il basilico può contrastare l’anemia, evitando le mancanze di ferro e aiutando l’ossigeno a circolare bene nel flusso sanguigno.

I vantaggi di questa pianta coinvolgono anche l’apparato cardiocircolatorio, considerando che si tratta di un’ottima fonte di magnesio, utile per rilassare la muscolatura e i vasi sanguigni.

Infine diminuisce efficientemente il pericolo di un’eventuale irregolarità del battito cardiaco.

Basilico fresco e sano: il segreto per coltivare il basilico tutto l’anno

Tenendo conto di ciò che è stato segnalato precedentemente, bisognerebbe tenere sempre a portata di mano una di queste piante aromatiche dalle molteplici proprietà. Una pianta molto amata in territorio italiano.

Prima di tutto è una delle piante di questo genere maggiormente rinomata e usata da molte famiglie italiane.

Per poterne beneficare in ogni periodo dell’anno, è fondamentale coltivare il basilico nel modo più corretto.

La coltivazione di questa pianta è molto facile, anche per i meno esperti del settore.

L’importante è seguire tutti i consigli riportati successivamente, per ottenere una pianta di basilico vigorosa e fresca per 365 giorni all’anno.

Il primo passaggio da tener presente è che il basilico si deve seminare nel periodo primaverile. Per la precisione si suggerisce di effettuare la sua semina fra il mese di maggio e quello di giugno.

In più ci sono determinati elementi che sono essenziali e che si devono eseguire, per permettere al basilico di crescere sano e rinforzato.

Dunque ora vedremo come fare per coltivare al meglio una pianta di basilico, oltre a sapere in quale punto bisogna posizionarla, per impedire che possa appassire nel corso della stagione invernale.

In quali momenti si deve innaffiare il basilico

Il primo passo da rispettare è quello di mettere il basilico in un punto luminoso della casa, visto che necessita di molta luce.

Inoltre il grado della temperatura deve essere tiepido, mentre il suo terreno deve risultare perennemente inumidito.

Per ottenere questo è quindi fondamentale innaffiare la pianta aromatica ogni giorno, soprattutto in quei mesi più caldi come il periodo estivo.

Quando invece il clima è più rigido, il consiglio migliore da seguire è quello di tenere il basilico all’interno della propria casa.

Possibilmente accanto al davanzale di una finestra.

Un altro passaggio che si suggerisce di non fare, è quello di non staccare le foglie singolarmente.

Infatti è preferibile staccare un intero rametto, per rendere ancora più forte la pianta.

Considerate che l’odore del basilico è molto utile pure per tener lontane le fastidiose zanzare nel corso dell’estate, come anche altre tipologie di insetti che non tollerano l’aroma del basilico.

Come far crescere in maniera rigogliosa la pianta di basilico

Come avete potuto constatare attraverso tutte le spiegazioni delle funzionalità del basilico, sono tanti i motivi per scegliere di coltivare questa pianta aromatica in casa.

L’aspetto rilevante è che si deve avere tanta pazienza, per poter giungere a risultati ottimali riguardanti la coltivazione del basilico.

Difatti ogni genere di pianta per crescere bene ha bisogno di una giusta cura, oltre a ricevere un’attenzione tale da consentire il completo sviluppo di questa pianta.

In questo articolo infatti si è cercato di fare questo, ovvero dare delle indicazioni importanti al fine di coltivare al meglio questa pianta. Come detto vi sono dei passi specifici che bisogna rispettare se si vuol ottenere un bel risultato duraturo.

Ovvero non dimenticare di mettere il basilico in una zona luminosa della propria abitazione, poiché è necessaria la luce. Importante è anche la temperatura presente che deve essere tiepida mentre il terreno inumidito.

Tra le altre cose si è detto che dovete innaffiare la vostra pianta tutti i giorni, specialmente in estate. Tra gli altri consigli abbiamo sottolineato il fatto di evitare di staccare le foglie singolarmente, poiché è preferibile prendere interi rametti.

Ogni consiglio dato è utile e sarà utile per rendere più forte la vostra pianta che ha bisogno di cura, pazienza e tante accortezze. Ma ne varrà davvero la pena e per capirlo basti far riferimento a tutti i benefici che ha il basilico.