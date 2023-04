Test medicina 2023, il 13 aprile il primo Tolc Med

Addio ai vecchi test di medicina. Il 13 aprile si terrà il primo Tolc Med. Potranno partecipare anche gli studenti iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole superiori. Il test potrà essere sostenuto per due volte nello stesso anno. Il candidato sceglierà il punteggio migliore

I nuovi test per la facoltà di medicina esordiranno il prossimo 13 aprile. Sono i ccdd. Tolc Med ossia Test online Cisia. Stando al decreto ministeriale, i posti banditi per Medicina e Chirurgia sono 14.787, 1.384 per Odontoiatria e 1.082 per Veterinaria. Di questi, 576 sono riservati agli aspiranti medici dei Paesi non Ue residenti all’estero.

Un numero dunque irrisorio rispetto alle domande pervenute. Sono infatti 79.356 i giovani che si sono iscritti alle prove per l’ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria.

Stando ad alcune fonti, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, starebbe dunque valutando un incremento dei posti del 30%. Questi sono stati assegnati ai diversi Atenei italiani in via provvisoria. Sarà necessario attendere l’accordo che sarà sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La novità dei Tolc Med è che consentono la partecipazione degli studenti iscritti all’ultimo o al penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o estere. A questi ovviamente si aggiungono tutti coloro che hanno già conseguito un diploma di scuola superiore.

Non solo. I candidati potranno sostenere il test per due volte nel corso dello stesso anno accademico potendo scegliere poi il punteggio più soddisfacente per accedere in graduatoria nella sede prescelta.

La prova

Il tempo a disposizione per i candidati sarà di 90 minuti per 50 domande. Così ripartite: 7 quesiti atterrano alla comprensione del testo e alle conoscenze maturate durante gli anni di studio, 15 di biologia, 15 quesiti di chimica e fisica e 13 di matematica e logica.

Per ogni risposta corretta verrà assegnato 1 punto mentre verrà sottratto – 0,25 per ogni domanda sbagliata, 0 punti per ogni risposta non data.

Alpha Test, società di formazione leader sul campo, ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio condotto prendendo a campione più di 1000 studenti impegnati nella preparazione all’esame di ammissione. Il 94% degli intervistati si cimenterà con la prova già durante la prima sessione del 13 aprile. Il 71% delle aspiranti matricole vede con favore la possibilità di ripetere per due volte la prova. Infine il 68% dei ragazzi intervistati reputa il test di ammissione a medicina molto più importante che l’esame di maturità.

Le date

Il termine per potersi iscrivere per l’anno accademico 2023-2024 è scaduto lo scorso 3 aprile.

L’iscrizione al test Tolc Med può compiersi unicamente tramite il portale di Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso), l’ente che organizza i Tolc Med.

Nettamente superiore è la partecipazione femminile. Sul totale degli iscritti, infatti, le donne sono circa il 70% vale a dire 55.441 mentre gli uomini sono solamente 23.915.

In particolare, per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria il numero degli iscritti è pari a 72.450.

I partecipanti dell’ultimo anno delle scuole superiori sono 27.625. Buona è l’adesione anche dei ragazzi al quarto anno che risultano essere 16.192.

Sono invece 28.633 gli aspiranti medici già in possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea o comunque frequentanti altri indirizzi di studio.

La pubblicazione della graduatoria, che sarà su scala nazionale, è fissata per il prossimo 5 settembre.