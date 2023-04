Auto travolta da un Silos carico di mangime, morti tre fratelli

Bertinoro (FO), un silos di mangimi crolla travolgendo un’auto. Le vittime sono tre, due delle quali minorenni. I vigili del fuoco sono all’opera per rimuovere la struttura silos mentre i carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Tragedia a San Pietro in Guardiano, una frazione del comune di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. Sono passate da poco le ore 14 di questo pomeriggio, venerdì 7 aprile, quando un silos carico di mangimi è crollato nel piazzale dell’azienda agricola Casagrande, travolgendo un’auto. Lo schianto non ha lasciato via di fuga ai tre passeggeri che sono tutti deceduti sul colpo. Le vittime, due delle quali minorenni, erano tre fratelli di origine nord-africana.

I soccorsi e le prime ricostruzioni sulla dinamica dei fatti

L’allarme è stato lanciato subito. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno agito in modo tempestivo per liberare l’auto ed estrarre le persone che si trovavano a bordo.

Il personale del 118, tuttavia, non ha potuto far altro che constatare il decesso delle persone. Le vittime sono tre fratelli di origine marocchina. Si tratta di una ragazza di 18 anni, e dei due fratelli minori rispettivamente di 14 e 10 anni, tutti residenti a Meldola.

Si trovavano nell’allevamento di pollame in quanto custodito dal loro zio. Non è ancora chiaro invece se anche i tre fratelli fossero dipendenti dell’azienda agricola dove si è consumato il tragico incidente.

Nel tardo pomeriggio, poco prima delle ore 18, l’autogrù dei Vigili del Fuoco ha iniziato le manovre di rimozione del silos.

Sulla dinamica della tragedia stanno indagando i Carabinieri della Compagnia del Comando di Meldola. Gli inquirenti infatti devono ancora stabilire cosa abbia cagionato il crollo del silos, carico di foraggio.

Secondo i primi accertamenti, pare che la giovane 18enne, in possesso del solo foglio rosa, fosse alla guida dell’auto e stesse facendo alcuni giri di pratica all’interno dell’azienda agricola. L’urto della macchina con uno dei sostegni del silos avrebbe fatto crollare la struttura che in quel momento conteneva diversi quintali di mangime, schiantandosi poi sull’autovettura.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Bertinoro

Il sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, al momento nella capitale romana per impegni istituzionali, non appena appresa la notizia, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia delle vittime “Ho appreso con sconcerto di questa terribile tragedia e in questo momento il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Ho appreso che tra le vittime dell’incidente ci sarebbero anche dei minori e questo rende la vicenda ancor più dolorosa. Non potendo essere presente sul posto, sono in costante contatto con le forze dell’ordine intervenute, nell’attesa che vengano chiarite e accertate le cause all’origine del dramma“.