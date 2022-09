Prima un malore improvviso, poi la corsa in ospedale. Una donna di 35 anni era finita in codice rosso al Policlinico di Bari, alla 35esima settimana di gravidanza, in condizioni piuttosto gravi. Dopo essersi sentita male, la 35enne in stato di incoscienza ha subito immediatamente una diagnosi neurologica grazie a una risonanza magnetica decisa dai medici. Medici che hanno subito visto l’urgenza del caso, che hanno agito in fretta e in maniera impeccabile, considerando anche la gravidanza della donna. La scoperta, dopo l’esame, è stata quella di una massa nel cranio, nella regione temporale sinistra.

Un tumore, scoperto dunque proprio quel giorno, che viste le gravissime condizioni necessitava di un intervento d’urgenza. Subito i dottori si sono coordinati nella decisione di operare la donna, ma non prima di averla fatta partorire. Si è dunque portata avanti la scelta di procedere col cesareo, e poi per la rimozione del tumore per permettere al neonato di non avere complicanze, e per ridurre lo stress farmacologico della madre.

L’equipe di ginecologia ed ostetricia è stata formata dal direttore Ettore Cicinelli, da Nicola Laforgia, con gli anestesisti Salvatore Grasso e Anna Maria Protappa, Mentre i neurochirurghi impiegati nella rimozione del tumore sono stati diretti da Francesco Signorelli.