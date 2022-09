“La nuova regina” altro che Camilla: i sudditi hanno scelto | Si fa fregare il titolo da lei

Camilla Parker messa con le spalle al muro. Altro che sovrana d’Inghilterra! I sudditi vogliono proprio lei come nuova regina.

L’attuale regina d’Inghilterra fa già parlare di sé. I sudditi inglesi non la vogliono sul trono. L’Inghilterra ha già scelto la loro nuova sovrana: è lei.

Camilla Parker, riflettori puntati sulla nuova regina d’Inghilterra

L’8 settembre 2022, la monarca più famosa del pianeta, Elisabetta II, si è spenta nel suo castello a Balmoral, in Scozia. Già da tempo si diceva che avesse dei problemi di salute ma oggi si crede che, oltre ai disturbi di mobilità di cui si è tanto parlato, ci fosse qualcosa di più serio che non è mai stato rivelato però né ai sudditi inglesi né al mondo.

Il 19 settembre, in una cerimonia solennissima vista da oltre 4 miliardi di persone in mondovisione, si sono tenuti i funerali della regina dei cuori, Elisabetta II. Congedarsi da colei che ha scritto la storia dell’Inghilterra e di tutte le nazioni del mondo, direttamente e indirettamente, non è assolutamente semplice, non soltanto per quanti hanno imparato ad amarla in questi lunghi 70 anni di Regno ma soprattutto per i membri della Royal Family.

Con la morte della Regina Elisabetta si chiude un’era ma si apre un’altra, quella che vede ora al potere Carlo, Re d’Inghilterra e Camilla, nuova sovrana inglese. Proprio quest’ultima messa spalle al muro. I sudditi non la vogliono al potere: loro hanno già scelto chi sarà la nuova regina.

“Lei è la nuova regina”: i sudditi inglesi hanno scelto un’altra reale

Sono passati solo pochissimi giorni da quando Camilla Parker è diventata regina d’Inghilterra. Con la morte della Regina Elisabetta, lei e il suo consorte Carlo, oggi Carlo III, hanno nelle loro mani le redini dell’Inghilterra.

Seguire, per successione, ad una delle donne più potenti e famose del mondo non è assolutamente semplice. Il carico di responsabilità che ora pende sulle loro spalle e sulle teste coronate è davvero difficile da immaginare.

Tuttavia, i sudditi che non hanno mai davvero tollerato la presenza di Camilla Parker nella famiglia reale, oggi fanno ancora più fatica ad accettarla come loro regina. Vederla seduta sul trono che un tempo fu della Regina Elisabetta, è inconcepibile. Nessuno si è ancora abituato all’idea che sarà proprio lei a governare l’Inghilterra.

I sudditi però l’hanno messa spalle al muro. Per quanto Camilla possa considerarsi legalmente Regina inglese, il popolo in realtà ha scelto un’altra reale.

Chi è la reale che ha conquistato i sudditi

Non si tratta di Kate, come tutti potrebbero pensare, ma della piccola Charlotte, la figlia dei nuovi principi del Galles.

Lei, che a soli 7 anni si è mostrata seria e rispettosa ai funerali della bisnonna Elisabetta II, è una perfetta reale, tanto uguale a mamma Kate che a detta di tutti, sarà una futura regina esemplare, l’unica che potrà rendere giustizia e onore a Queen Elizabeth.

Charlotte è stata definita però la “regina dei cuori”, soprattutto sui social dove tantissimi hanno espresso commenti positivi a favore della piccolina che è una damina meravigliosa. Ebbene sì, lei con la sua dolcezza e con i lacrimoni che le sono venuti alla fine della cerimonia funebre di Elisabetta II, ha conquistato davvero il cuore del mondo.

Sebbene sarà quasi impossibile che salirà sul trono, dato che prima di lei c’è suo fratello George ed eventuali figli di quest’ultimo, a meno che poi le regole di successione non cambino, la piccola Charlotte resterà comunque la regina dei cuori dei sudditi inglesi.