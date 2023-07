Il film più atteso di quest’estate sta per arrivare, ovvero Barbie di Greta Gerwig, con la splendida Margot Robbie nei panni della bambola più famosa al mondo. Arriva un nuovo spot e nuove curiosità e proteste per la sua uscita. Scopriamo quali.

Giovedì 20 luglio, dopo mesi e mesi di attesa, di spoiler e di dettagli arrivati direttamente da oltreoceano, in Italia arriva nelle sale Barbie, il film evento dell’anno, distribuito da Warner Bros.

Oggi, la casa di distribuzione ha per l’appunto diffuso un nuovo spot relativo al film, che svela qualcosina in più del personaggio interpretato da Margot Robbie, in particolare su alcune scoperte che farà nel mondo reale. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Il nuovo spot di Barbie e qualche curiosità sul film

La regista Greta Gerwig sorprende sempre e stavolta sembra aver superato sé stessa con Barbie, il film evento che per la prima volta al cinema racconta la storia della bambola Mattel più famosa al mondo.

Per farlo sceglie Margot Robbie che pare incarnare perfettamente il prototipo di bellezza di Barbie, con al fianco di Ryan Gosling nel ruolo di Ken.

Oggi, Warner Bros. ha diffuso un nuovo spot, in cui Barbie viene messa di fronte a una dura verità sul mondo reale, quello che scoprirà appunto in questa grande avventura.

Il mondo fucsia e patinato di Barbie sta incuriosendo milioni di persone in tutto il mondo, che non vedono l’ora di vedere al cinema questo nuovo film.

Tra l’altro, oltre ai due protagonisti, Barbie vanta un cast stellare composto da America Ferrera, Willi Ferrell, Emma Mackey, Ariana Greenblatt, Dua Lipa, Issa Rae, Simu Liu, Nicola Coughlin e tanti altri, che si alterneranno nel mondo di Barbieland e nel mondo reale.

Sì, perché il film ci trasporta nel magico mondo di Barbie, un mondo perfetto che richiede anche ai suoi abitanti di essere perfetti in tutto.

Un giorno la nostra protagonista viene cacciata via proprio perché la sua perfezione non è ai massimi livelli, così si ritrova ad affrontare per la prima volta il mondo reale.

Cosa succederà? Ecco, ce lo chiediamo tutti e non vediamo l’ora di vedere questo nuovo film al cinema il 20 luglio.

Barbie vietato in Vietnam ancora prima dell’uscita

Come spesso accade con prodotti di grande rilevanza mediatica, Barbie di Greta Gerwig sta già facendo molto discutere.

Una delle ultime “proteste” arrivate per il film parte dal Vietnam, che a quanto pare ha deciso di non rilasciare la licenza per l’uscita del film nelle sale locali.

Ma cosa è successo? Le autorità vietnamite hanno vietato la proiezione perché il film contiene una scena in cui viene raffigurata una mappa, in cui viene rappresentato il Paese.

Su questa mappa si nota il Mar Cinese Meridionale, dove si vede la “linea dei nove trattini”, una rappresentazione delle rivendicazioni territoriali della Cina che, secondo il Vietnam, viola la sua sovranità.

Vi Kien Thanh, direttore generale del dipartimento del cinema del Vietnam sotto il Ministero della cultura, dello sport e del turismo, ha dichiarato che il divieto è stato deciso dal National Film Evaluation Council.

A questo proposito la Warner Bros. non ha ancora rilasciato dichiarazioni.