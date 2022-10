Barbara Palombelli, sapete quanto guadagna a Forum? Svelato lo stipendio

Barbara Palombelli da ormai tanti anni è il volto noto della trasmissione Mediaset, Forum. Sapete quanto guadagna la conduttrice? Finalmente rivelato il suo stipendio.

Sapete quanto guadagna Barbara Palombelli per la conduzione di Forum? Ecco lo stipendio da capogiro che si porta a casa.

Barbara Palombelli, tutto sulla conduttrice di Forum

Forum è il programma Mediaset che da tantissimi anni va in onda. Sono stati diversi i volti noti del mondo dello spettacolo che si sono succeduti alla sua conduzione. Ricorderete sicuramente Rita Dalla Chiesa che per lungo tempo è stata la padrona di casa del legal show che tanto piace al pubblico italiano.

Poi Paola Perego, che per diverse edizioni ha condotto anche lei questo format che dopo tanti anni, continua ancora a riscuotere tanto successo. Da ormai un po’ di tempo, invece, la trasmissione è nelle mani di Barbara Palombelli.

Nata nel 1953, dopo la laurea in lettere moderne comincia a lavorare con diversi giornali. Prima l’esperienza per L’Europeo, poi per Panorama e infine per Il Corriere della sera. Talentuosa e professionale, approderà poi nel mondo televisivo. Ed ecco che la ritroviamo, per esempio, a Domenica in, nel programma Samarcanda e alla conduzione di Otto e mezzo.

Dal 2013 è la regina di Forum e dal 2018 di Stasera Italia. Insomma, nella sua carriera professionale Barbara Palombelli non si è fatta mancare nulla. Lei, che è una delle donne del mondo dello spettacolo più presente in televisione, vanta uno stipendio da capogiro. Sapete quanto guadagna, per esempio, la Palombelli per la sua conduzione di Forum?

Quanto guadagna la conduttrice Mediaset

Barbara Palombelli è una donna preparata e talentuosa. Da tanti anni è presente in televisione e soprattutto da lungo tempo è il volto noto di Forum. Il legal show che porta in televisione cause reali, messe in scena da attori alla presenza di giudici arbitri, continua ad avere grande popolarità.

La giornalista è perfetta nel suo ruolo di presentatrice in una trasmissione come Forum che non è di facile gestione. Tra le donne presenti nel mondo dello spettacolo, la moglie di Francesco Rutelli è quella che vanta più presenze televisive. Ogni giorno entra nelle case degli italiani con Forum e ogni sera con Stasera Italia.

Vi state forse domandano se, con tutte queste presenze la Palombelli guadagna una barca di soldi? Vi diamo noi la risposta e vi diciamo di sì. La moglie di Rutelli, in qualità di giornalista e conduttrice Mediaset ha uno stipendio molto alto. Non possiamo dire precisamente quale sia la cifra esatta ma presuntivamente possiamo fare un calcolo.

Se è vero che in televisione ci sono personaggi famosissimi come Paolo Bonolis e Gerry Scotti che, secondo alcune statistiche, guadagnerebbero decine di milioni di euro all’anno, lo stipendio della Palombelli è un po’ più contenuto.

I giornalisti che lavorano per Mediaset, nella fascia mattutina o pomeridiana sulla rete del Biscione hanno uno stipendio annuo che si aggira sui 40.000 euro. Stiamo parlando di un compenso base stabilito da contratto.

Nel caso però della Palombelli, supponiamo che il suo cachet sia molto più alto, essendo lei un personaggio famoso e presente in televisione da tanti anni, che oltre a lavorare come giornalista e conduttrice spesso è presente come ospite anche in altre trasmissioni televisive.

Volendo fare un paragone con altre conduttrici del suo calibro come Barbara D’Urso o Federica Panicucci il cui stipendio si aggira sui due milioni di euro all’anno, possiamo supporre che la stessa cifra, ne non addirittura di più, possa percepire anche Barbara Palombelli per la conduzione di Forum.

Si tratta però ovviamente di cifre indicative dato che lei non ha mai parlato del suo stipendio o del suo patrimonio. In ogni caso, questi dovrebbero essere i numeri, quindi davvero da capogiro.

Ma non è l’unica a guadagnare tanto a Forum. Pensate, per esempio, che i giudici percepiscono bene €4000 a puntata. Se calcoliamo per quante puntate va in onda Forum e facciamo un rapido calcolo, possiamo dire che a fine anno anche i giudici portano a casa un bel po’ di soldini.