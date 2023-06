By

Come di consueto, in questo periodo dell’anno, prima dell’inaugurazione della stagione estiva, viene assegnata la bandiera verde a tutte quelle spiagge che hanno mostrato di avere i requisiti necessari per essere a misura delle famiglie con bambini.

Da nord a sud dello stivale, complessivamente sono a quota 154 il numero delle spiagge che quest’anno sono state scelte dai pediatri e giudicate a misura di bambino. Di queste solo 10 hanno conseguito il titolo in maniera consecutiva da ben 16 anni. Otto sono state assegnate anche all’estero.

I requisiti per ricevere la bandiera verde

Nella giornata di oggi, a Roccella Jonica, Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green flags, nonché fondatore e ideatore della bandiera verde, ha comunicato la lista aggiornata per l’anno in corso.

Sono 154 le spiagge risultate a misura di famiglie con bambini, selezionate da oltre 2000 pediatri, i quali hanno sposato il progetto e hanno avuto cura di selezionare e scegliere le spiagge.

Le località balneari che hanno ricevuto la bandiera verde, devono avere determinati requisiti. Il fondale basso, acqua limpida e pulita, gli ombrelloni devono essere ben distanziati l’uno dall’altro, la spiaggia deve essere fornita con spazi appositi per il cambio pannolino o per allattare e vi devono essere anche delle aree gioco.

La classifica

Come di consueto, anche quest’anno è stato aggiornato l’elenco delle spiagge a cui è stata assegnata la bandiera verde. In totale sono 154, 5 di queste nell’Unione Europea e 3 in Africa.

“I genitori conoscendo in anticipo le località adatte ai bambini sanno dove possono trovare i servizi adatti ai figli, e dove poter viaggiare ancora più in sicurezza”.

Queste le parole dichiarate oggi da Italo Farnetani, ideatore di questa iniziativa, il quale ha presentato l’elenco aggiornato delle spiagge. Delle 154, 10 di queste hanno conseguito il titolo in maniera consecutiva da ben 16 anni: tra queste vi sono Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbia d’oro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio.

La classifica è abbastanza vasta e ampia, comprendendo località balneari da nord a sud del Paese. Inoltre, altre 13 spiagge sono state riconfermate per 15 anni ininterrottamente. Tra queste vi sono Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste.

La cerimonia di consegna delle bandiere verdi si terrà il prossimo 8 luglio, a Roccella Jonica, presso la sala comunale del Castello Carafa, in collaborazione con l’aministrazione cittadina.