Lino Banfi, avete capito quanto costa mangiare nel suo ristorante? Ecco i prezzi

By

Lino Banfi ha aperto un ristorante tipico pugliese in centro a Roma. Ecco quanto costano i piatti nel menù.

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è un attore e comico noto a tutti. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 come cabarettista e comico. Ad oggi, Banfi ha deciso di investire nell’apertura di un ristorante tipico pugliese nel centro di Roma. Quanto costa mangiare qui? Scopriamolo.

Lino Banfi, da comico a proprietario di un ristorante

Nel corso degli anni, Lino Banfi ha condotto anche alcuni programmi televisivi, ma ciò che lo ha reso famoso sono i film comici come “L’allenatore nel pallone” e “Vieni avanti cretino“. Nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 120 film, e nel 2012 ha ricevuto un David di Donatello alla carriera per il suo contributo al mondo del cinema.

Ora, all’età di 80 anni, Lino Banfi ha deciso di intraprendere una nuova avventura aprendo un ristorante a Roma. Il ristorante propone cucina tipica pugliese utilizzando prodotti locali e genuini, come le orecchiette fresche fatte a mano. Il locale, infatti, è proprio un’orecchietteria allestita a tema Lino Banfi, con immagini e nomi dei piatti che richiamano la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il menù offre una selezione di piatti tipici pugliesi, come le orecchiette con le cime di rapa, ma anche tante novità culinarie. I nomi dei piatti sono divertenti e giocosi, richiamando la comicità di Banfi. Ad esempio, nella sezione dei dolci, c’è un tortino di mele e pere chiamato “Pere che il pompelmo faccia mele“. Ogni piatto è preparato con cura e attenzione per offrire un’esperienza autentica ai clienti.

Un’orecchietteria fast food

Il ristorante dell’attore pugliese si distingue anche per il suo servizio veloce. Non prevede la consumazione al tavolo, ma i clienti ordinano al banco e ricevono un dispositivo che suona quando è il momento di ritirare l’ordine. Questo stile di servizio permette di gestire in modo efficiente il flusso di clienti e di offrire un’esperienza pratica e veloce.

Il locale può ospitare fino a 70 persone ed è adatto sia per un pranzo veloce che per una cena informale. Inoltre, il ristorante offre anche il servizio di consegna a domicilio e l’opzione d’asporto, per coloro che desiderano gustare i piatti di Banfi comodamente a casa propria.

Quanto costa mangiare nel ristorante di Lino Banfi

Una delle domande che potrebbero sorgere è: quanto costa mangiare nel ristorante di Lino Banfi? I prezzi sono abbastanza accessibili, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Gli antipasti inclusi nel menù, infatti, si aggirano intorno ai 9 euro, mentre i primi piatti variano dai 10 ai 15 euro. Per un dolce tipico pugliese nel ristorante di Lino Banfi, si potrebbe dover pagare circa 7 euro. Questi prezzi moderati consentono a un’ampia gamma di persone di godere dei piatti del celebre attore.

Se ci si trova a passare per il centro di Roma, quindi, possiamo dire che il ristorante di Lino Banfi si presenta come un’ottima opzione per coloro che desiderano gustare la cucina pugliese in un ambiente accogliente e familiare.