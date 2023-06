Caro benzina, con il trucco della monetina risparmi un sacco di soldi sul pieno

By

Caro benzina, il trucco della monetina: quello che devi sapere se vuoi risparmiare un sacco di soldi sul pieno.

L’ultimo anno ha visto un aumento del prezzo della benzina piuttosto elevato. Molti hanno difficoltà nel continuare ad utilizzare la macchina considerando questi prezzi. Quello che però molti non conoscono è il trucco della monetina: di cosa si tratta? Scopriamolo insieme qui di seguito. Non vi resta che continuare a leggere.

Caro benzina, arriva il trucco della monetina

Negli ultimi tempi i prezzi della benzina sono aumentati notevolmente tanto che molti di noi stanno avendo difficoltà nel continuare ad utilizzare la macchina regolarmente.

Insomma gli aumenti hanno messo a dura prova molti di noi anche perché tale aumento è coinciso con l’aumento di molti prodotti di prima necessità. Ad esempio, andando al supermercato, è piuttosto evidente come i prezzi di molti prodotti siano aumentati come la farina, la pasta o anche il pane.

Per cercare di rimediare a tale situazione molti di noi si stanno adoperando per ridurre i costi. A proposito della benzina c’è un trucco che si può applicare ossia quello della monetina: ne avete mai sentito parlare?

Di seguito vi parleremo di tale trucco nel dettaglio.

Uno sguardo ai pneumatici

Negli ultimi tempi, infatti, sappiamo quanto sia aumentato il costo della benzina e del carburante; questo sicuramente è dovuto ad alcuni eventi dell’ultimo periodo come la guerra in Ucraina e le difficoltà con la Russia.

Tutto questo, inevitabilmente, ha inciso negativamente sul nostro portafoglio. Sono stati tanti i costi che abbiamo dovuto sopportare così come i cambiamenti che abbiamo dovuto applicare alla nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio molti hanno rinunciato ad utilizzare l’auto ogni giorno o anche per spostamenti molto brevi.

A tutto questo, inevitabilmente, c’è un rimedio. Avete mai sentito parlare del trucco della monetina? Si tratta di uno dei trucchetti che vi permetterà di risparmiare una bella cifra sul costo del carburante.

Di cosa si tratta? Tale trucchetto ha a che fare con la pressione degli pneumatici.

Ovviamente si tratta di una buona pratica che molti dovrebbero applicare prima di tutto per una maggiore sicurezza sulla strada e che permette di guidare nello stato ottimale.

Oltre alla sicurezza, però, la pressione ottimale degli pneumatici permette di avere una buona stabilità dell’auto e quindi anche di non eccedere nei consumi della benzina.

A questo punto potreste chiedervi: cosa c’entra la monetina?

La monetina serve proprio a controllare la pressione degli pneumatici. Ovviamente tale pressione può essere controllata in officina grazie ad uno strumento specifico; si tratta, infatti, del manometro che quindi ci permette di conoscere la pressione.

Però, se non si vuole andare in officina, un altro metodo piuttosto veloce e pratico per conoscere la pressione degli pneumatici è quello della monetina.

Cosa bisogna fare nel dettaglio

Come abbiamo già anticipato, il trucco della monetina serve per conoscere e regolarizzare la pressione degli pneumatici così da viaggiare sicuri, ma soprattutto per risparmiare sul costo del carburante.

Cosa bisogna fare nello specifico? Insomma in cosa consiste questo trucchetto? Questa tecnica consiste nell’utilizzo di una monetina, appunto, da 20 centesimi.

Quello che dovrete fare è inserire tale monetina nella scanalatura delle ruote, nello specifico tra i battistrada degli pneumatici. Cosa dobbiamo osservare?

In pratica potrete capire che i vostri pneumatici sono troppo consumati se la banda esterna della monetina risulta visibile. Sarà questa la situazione in cui dovrete sostituire i vostri pneumatici. E inoltre sarà questa la risposta al consumo eccessivo di benzina che vi permetterà di risparmiare.

Insomma si tratta di un metodo piuttosto semplice che non solo vi permetterà di guidare in sicurezza ma anche di risparmiare. Questo associato ad altri trucchi, come una guida ad una velocità moderata, vi permetterà di risparmiare enormemente sul costo mensile del carburante.

Insomma sulla base di quanto detto sinora è chiaro che bisogna controllare gli pneumatici e questo può essere utile anche se si parla di prevenzione per quanto riguarda gli incidenti stradali.

Gli pneumatici infatti rappresentano quel punto in cui avviene il contatto tra la strada e un auto e quando sono consumati c’è il rischio che si verifichi una minor aderenza che può portare a correre diversi rischi, quando si è alla guida. Tenerli sotto controllo, dunque vi farà risparmiare e non solo.