Bancomat, con la tecnica del favore ti sfilano tutti i soldi dal conto: attenzione

Bancomat, con la tecnica del favore ti portano via tutti i soldi dal conto corrente. Attenzione a questa nuova truffa che ha già provocato tanti danni.

Bisogna prestare particolare attenzione ai prelievi al bancomat. La nuova truffa sta mettendo a rischio i conti correnti di molti italiani. Ecco come i malintenzionati stanno operando.

Truffe bancomat, attenzione alle tecniche mese in atto dai malviventi

Ogni giorno tantissimi italiani si ritrovano con il conto corrente svuotato. Tutta colpa dei malintenzionati che adottano tecniche e trucchi per sottrarre i soldi a chi si reca ad effettuare prelievi alle casse automatiche.

Numerose le denunce arrivate alla polizia e alle forze dell’ordine che quotidianamente si ritrovano a dover seguire le tracce di truffatori sempre pronti a ingannare il prossimo.

Ormai ci sono alcune truffe da cui è possibile difendersi grazie anche all’informazione che viene fatta non solo tramite il racconto dei poveri malcapitati ai giornali ma anche nei telegiornali dalle stesse forze dell’ordine.

Conoscete per esempio la tecnica del giornale? Questa ha provocato davvero tanti danni. Come funziona? Il trucco è semplicissimo. Un malintenzionato si avvicina a persone, soprattutto anziane, che si ritrovano in fila alle casse automatiche.

Con un foglio di giornale tra le mani, il furfante copre la telecamera che sorveglia il bancomat e deruba il malcapitato dei contanti prelevati o addirittura della carta necessaria al prelievo.

Questa è solo l’ultima di tante truffe messe in atto dai malviventi. Ce n’è un’altra che ultimamente sta facendo preoccupare ancora di più gli italiani. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Bancomat tecnica del favore: così rubano tutti i soldi

La nuova truffa di cui ti stiamo per parlare sta facendo già tanti danni. Si tratta di un trucco che può davvero svuotarti il conto corrente in pochissimi minuti. Presta particolare attenzione quando affidi a qualcuno la tua carta bancomat.

Sì, può capitare anche questo. Quante volte avrai dato una delega a parenti o familiari di prelevare denaro alle casse automatiche per conto tuo? Sicuramente ti fiderai ciecamente delle persone a cui affidi uno strumento così importante.

Non può dire la stessa cosa però una donna moldava che si è ritrovata senza più nemmeno un centesimo sul conto corrente. Questa storia ha fatto il giro dei telegiornali di tutta Italia e ha scosso gli animi dei cittadini italiani e non solo.

Come si attua la cosiddetta tecnica del favore? Secondo quanto spiegato anche dalla diretta interessata, una badante di 48 anni residente a Pesaro, la truffa funziona in questo modo.

Ecco tutti i dettagli. La donna in questione, quella truffata, racconta di essere ritornata in Moldavia dopo aver svolto per anni il suo lavoro da badante in Italia. Nel periodo di permanenza nella sua terra di origine, incarica un’altra donna moldava, sua amica, di prelevare per lei la disoccupazione ed inviarle i soldi in Moldavia.

Per un periodo di tempo così è stato, poi ad un certo punto, della donna si sono perse le tracce e anche i soldi. La falsa amica della badante moldava ha derubato la donna per un importo pari a 5.767 euro. In quale modo?

Semplicemente andando a prelevare i contanti al posto dell’amica e spendendo e incassando soldi che non erano di sua proprietà. Scatta la querela per la moldava furbetta e truffatrice che è stata condannata dal giudice a un anno e quattro mesi di reclusione.

Purtroppo questa truffa è diventata ormai conosciuta e tanti sono gli anziani che si sono ritrovati senza più un soldo a causa di badanti o di persone poco oneste che si occupano di prelevare pensione o denaro dietro loro delega.

Esistono però anche altri trucchi che possono svuotare il conto corrente in pochi minuti. Conosci per esempio quello del falso direttore di banca? È una truffa semplice proprio come le altre sopra menzionate.

In questo caso specifico, un uomo distinto si avvicina al malcapitato in fila alle casse automatiche e in attesa di prelievo, dicendogli di dover controllare i soldi per questioni legate alla sicurezza dei contanti.

Ecco dunque che il falso direttore di banca, sostituisce le banconote vere con altre false, procurando così un danno al povero malcapitato. Bisogna prestare sempre particolare attenzione quando si prelevano soldi.

Le forze dell’ordine consigliano di non effettuare prelievi in tarda serata o col buio e di recarsi alle casse automatiche sempre in compagnia di un parente o un familiare fidato. Solo in questo modo si può evitare che queste truffe causino danni e problemi.