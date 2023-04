Conto corrente, ci stanno cascando tanti: se lo fai addio ai risparmi di una vita

Conto corrente, attenzione ai risparmi in banca: ci stanno cascando in tanti. Se lo fai anche tu, puoi dire addio ai sacrifici di una vita.

Conto corrente svuotato. Ecco come in un attimo si perdono i risparmi di una vita. Sta succedendo purtroppo a tanti. Di che cosa stiamo parlando? Continua a leggere per scoprire i consigli necessari per evitare di andare in rovina.

Crisi economica e risparmi che iniziano a diminuire: cosa sta succedendo in Italia

Non siamo ancora fuori dalla crisi economica. Sebbene il caro bolletta, il caro carburanti e il caro alimenti sembrano aver dato una tregua ai consumatori, il pericolo purtroppo è ancora alto.

Gli ultimi tre anni sono stati davvero difficili da affrontare non solo per l’Italia e l’Europa ma per il mondo intero. Prima il Covid che ha messo in ginocchio l’economia mondiale, poi la guerra tra Russia e Ucraina che è intervenuta a peggiorare ancora di più una situazione economica già molto fragile e complicata.

Il lavoro, per i fortunati che ancora possono dire di averlo, non consente più di mettere da parte risparmi come un tempo. Se anche tu hai conservato tutti i sacrifici di una vita aprendo un conto corrente, ti invitiamo a leggere questo contributo.

Devi prestare particolare attenzione: così finisci per rinunciare a tutti i tuoi risparmi senza rendertene conto. Sta accadendo a tanti.

Conto corrente, attenzione: così rischi di perdere tutto

Se anche tu come tanti risparmiatori hai deciso di aprire un conto corrente e di conservare lì i soldi che sono il risultato di sacrifici fatti per una vita, devi prestare particolare attenzione.

In tanti stanno rischiando di dire addio ai propri soldi. Ecco che cosa sta succedendo e perché anche tu dovresti iniziare a tutelarti. Come abbiamo detto poc’anzi, la crisi economica continua ad essere presente in Italia, in Europa e nel mondo.

Anche se la situazione sembra essere leggermente migliorata, non possiamo ancora considerarci fuori pericolo. L’inflazione che nell’ultimo periodo è arrivata alle stelle, non ha fatto che peggiorare poi la situazione.

Purtroppo, proprio a causa dell’inflazione, i soldi hanno iniziato a perdere il loro valore. Ecco che cosa sta succedendo ai risparmi depositati sul conto corrente. Come annunciato qualche giorno fa, la BCE, ovvero la Banca centrale europea, ha intenzione di aumentare i tassi di interesse a partire da maggio.

Quindi tra pochissime settimane ci ritroveremo tutti con più spese da affrontare e meno ricavi da acquisire. Ovviamente, a fare i conti con questa situazione complicata è sempre il piccolo risparmiatore.

Per chi ha i soldi depositati sul conto corrente, c’è la beffa oltre che il danno. Non soltanto gli interessi maturati per il deposito in contanti si ridurranno, ma se i tassi di interesse aumenteranno notevolmente a causa dell’inflazione, i nostri risparmi potrebbero finire addirittura per diminuire.

Cosa significa questo? In parole semplici che il nostro conto corrente finirà per svuotarsi lentamente ma inesorabilmente. Ecco perché dovresti pensare dunque di agire fin da subito per evitare che questa situazione sconveniente vada anche a tuo svantaggio.

Gli esperti di economia e finanza consigliano per esempio di iniziare ad effettuare investimenti, ovviamente sicuri, mettendo in gioco i propri soldi per ottenere anche un minimo guadagno.

Tutte le opzioni sono da valutare, anche quelle che fino a qualche anno fa reputavi inutili o pericolose. Tanti per esempio hanno deciso di investire i risparmi in BTP o titoli azionari a capitale garantito.

Certo, gli interessi non sono altissimi ma in questi casi specifici di investimento, il denaro depositato sul conto corrente non finirebbe per perdere il suo valore. Anzi, potresti ritrovarti anche a guadagnare una piccola cifra aggiuntiva al tuo capitale.

Anche per chi ha intenzione di ricorrere alle banche per chiedere un mutuo si ritroverà a scontrarsi con tassi di interesse altissimi che superano il 4%: stiamo ritornando nella stessa drammatica situazione del 2012.

La lotta all’inflazione purtroppo non sta ancora dando i frutti sperati. Tassi così alti finiranno per mettere ancora di più in crisi l’economia italiana. Perché? Semplice. I tassi di interesse così elevati frenano anche gli acquisti immobiliari.

Sempre più poche le famiglie che decidono di farsi carico di spese extra e tassi altissimi per acquistare un immobile. Il Codacons lancia l’allarme: tantissime le famiglie italiane in difficoltà che non riescono a poter accedere a servizi finanziari offerti dalle banche per via di tassi troppo elevati.

Il rischio poi di vedere andare in fumo anche i risparmi di una vita, peggiora ancora di più la già drammatica situazione economica in cui versano tantissimi italiani.