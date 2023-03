Azienda di solventi in fiamme a Novara, il sindaco ‘ordina’ la chiusura delle finestre

By

Nella città di Novara si è verificato un incendio in un’azienda che si occupa di solventi. Questo ha ha causato l’emissione di fiamme e fumo su tutta la zona circostante. Come misura di precauzione, il sindaco ha invitato i residenti della zona a mantenere le finestre chiuse al fine di limitare l’esposizione alle sostanze nocive presenti nell’aria.

L’evento è stato caratterizzato da un’ampia diffusione di fumo e dalla presenza di fiamme che hanno potuto facilmente propagarsi a causa della natura dei materiali presenti nell’azienda. Questo ha comportato l’emissione di sostanze tossiche nell’ambiente circostante, con il rischio di potenziali danni alla salute dei cittadini.

Per questo motivo, il sindaco ha ritenuto opportuno lanciare un appello alla cittadinanza. Alessandro Canelli ha infatti indicato immediatamente le precauzioni necessarie, come tenere le finestre chiuse, al fine di proteggere la propria salute e quella degli altri.

L’incendio a Novara

Nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, un comune situato a nord est della città, è divampato un incendio di considerevoli proporzioni. L’evento ha richiamato un gran numero di mezzi e personale dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e limitare i danni. Al momento, non si hanno notizie di vittime o feriti, ma la situazione è ancora in evoluzione.

Il sindaco della città ha rilasciato un comunicato urgente, invitando i cittadini a mantenere le finestre chiuse ea proteggere i propri figli nelle scuole. La situazione rimane critica, e si invitano tutti i residenti a rimanere vigili e a seguire le istruzioni delle autorità locali.

Questo evento è un duro promemoria della necessità di attenersi alle norme di sicurezza e di essere sempre pronti ad affrontare emergenze di questo tipo. È importante che tutti i cittadini siano preparati e cooperino con le autorità competenti per garantire la sicurezza pubblica.

L’azienda in fiamme

Questa mattina è accaduto un evento tragico alle porte di Novara: un grosso incendio è scoppiato presso la Kemi srl, un’azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi. La colonna di fumo nero e maleodorante che si è levata in cielo è stata visibile da ogni punto della città, causando grande preoccupazione tra i residenti.

La Kemi srl ha sede a San Pietro Mosezzo, un comune confinante con Novara in direzione nord est. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, ma le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno coinvolto l’intera struttura dell’azienda. Fortunatamente, moltissimi mezzi dei vigili del fuoco sono stati immediatamente inviati sul luogo dell’incendio per cercare di spegnere le fiamme e prevenire ulteriori danni.

Tante anche le ambulanze presenti sul posto, pronte ad intervenire in caso di necessità. È infatti possibile che alcuni dipendenti dell’azienda siano rimasti feriti o intossicati a causa del fumo tossico emesso dalle fiamme.

Al momento però non ci sono aggiornamenti al riguardo.