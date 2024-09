Vi servono solo questi 2 oggetti: ne venderai a bizzeffe se avrai una buona strategia di marketing. È un lavoro molto creativo.

Ti basterà avere questi due oggetti in casa e potrai realizzare qualcosa di davvero creativo che potresti voler vendere.

Con due oggetti creativi realizzi proprio questo

L’estate sta finendo e comincia il periodo in cui ci si può dedicare al calduccio a casa, magari sotto a una coperta e in compagnia di una tisana, ad alcuni hobby creativi. E c’è anche la possibilità di vendere le proprie creazioni. Visto che si avvicina sempre di più la festa di Halloween, ecco che vi proponiamo alcune decorazioni fai da te con il riciclo creativo per una festa amica dell’ambiente.

E poi vi mostriamo anche il video di una donna che spiega passo dopo passo come creare manualmente degli oggetti davvero deliziosi, che siamo sicuri che faranno successo tra i vostri amici, parenti e non solo. La donna impiega alcuni semplicissimi materiali riciclati come dei coperchi di alluminio, del filo di lana, oltre che alcuni adesivi e una pistola per la colla per dare spazio alla sua creatività. La prima cosa che fa è quella di raccogliere alcune linguette di alluminio che potete trovare facilmente nei coperchi delle lattine di tonno o nella carne in scatola. Ecco che di seguito vi spieghiamo passo dopo passo come continuare nella realizzazione di questa creazione davvero deliziosa.

Sono dei portachiavi fai da te

E poi utilizza il filo di lana colorato per avvolgerlo proprio attorno alla linguetta in modo uniforme. E così crea una sagoma rotonda. Dopo continua lavorando la lana in modo da creare quello che sembra il corpo di un animale di cui ha già realizzato la testa. E con una pistola a colla fissa il filo di lana in maniera tale che non si srotoli.

E dopo che avrete formato la testa così dolce di questo animale, che è un polipo, potrete continuare realizzando il corpo con il filo di lana che lavorate partendo sempre dalla base della testa. Formate i tentacoli e realizzateli nel modo che più vi piacciono. Quindi potrete applicare i bulbi oculari per rendere l’animale maggiormente riconoscibile. Vi consigliamo di utilizzare degli adesivi. Ora potete prendere un qualsiasi anello di un portachiavi e fissarlo sempre alla linguetta della lattina, che è servita proprio per conferire la forma della testa al polipo ma anche per attaccarsi facilmente a un portachiavi qualsiasi. E in questo modo avrete realizzato un oggetto fai da te davvero unico, che può far parte del contesto di un passatempo creativo, ma anche di una strategia di commercio.