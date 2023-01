Autostrada A21 Brescia-Piacenza, bisarca in fiamme: code e traffico in tilt

Un grave incidente stradale, con un incendio a seguito, è quello che si è avuto sull’autostrada A21, nei pressi di Cremona. Sul posto sono subito intervenuta la Polizia stradale e i mezzi di soccorso per bloccare il traffico.

Traffico interrotto e code di diversi kilometri si sono venute a creare sul tratto autostradale interessato. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Autostrada A21: grave incendio

Un enorme boato, lo scoppio e poi le fiamme che hanno avvolto tutto. Questa è stata la scena che si sono ritrovati davanti gli automobilisti che percorrevano il tratto autostradale della A21, nei pressi del bivio di Cremona. Una bisarca (un autocarro a due piani, utilizzato per il trasporto di autoveicoli) ha preso fuoco. Immediatamente chiuso il tratto dell’autostrada interessato, che collega Brescia con Piacenza, all’altezza di Cremona.

I residenti delle abitazioni che costeggiano l’autostrada hanno visto e sentito il forte boato e poi l’incendio. Sono state udite anche più di qualche esplosione. Immediatamente chiamati i soccorsi, sul tratto autostradale sono arrivate pattuglie della Polizia Stradale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, i quali hanno subito spento l’incendio per evitare che si propagasse altrove.

La Polizia stradale ha subito chiuso il tratto autostradale e ha deviato il percorso, per il tratto interessato, sulla viabilità ordinaria. Traffico in tilt e code kilometriche che si sono venute a creare. L’incendio è avvenuto all’altezza di Bosco ex Parmigiano, in direzione Brescia.

Stando alle prime informazioni che sono trapelate, il mezzo ha preso fuoco forse a causa di un incidente avvenuto qualche istante prima e nel quale è stato coinvolto. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. L’autostrada, come dicevamo, è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia, data la pericolosità dell’incendio che si era venuto a creare e, dato anche il materiale trasportato dal camion che poteva esplodere da un momento all’altro.

Un camion che trasportava auto in fiamme

Solo diverse ore più tardi e quando il tratto di autostrada è stato messo totalmente in sicurezza, che è stato riaperto al traffico regolare, snellendo così i kilometri di coda che si erano venuti a creare, ben 11. Il blocco dell’autostrada ha riversato tutto il traffico, come dicevamo, sulla viabilità ordinaria. Traffico in aumento sulla Tangenziale di Cremona e lungo il ponte di ferro che si trova sul fiume Po.

È stato chiuso, anche, il casello di Castelvetro, sempre in direzione di Brescia, anche se le code si sono poi riversate a partire dalla città di Piacenza.

Non è ancora chiaro se, nell’incidente, siano stati coinvolti anche altri mezzi e se ci siano, anche, dei feriti. I Vigili del fuoco hanno prontamente spento l’incendio e, dai risultati, ne è venuto fuori un camion che trasportava auto completamente incendiato.

Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente, se ci sono stati mezzi e persone coinvolte o se si sia trattata di un’avaria del mezzo stesso che ha portato, poi, all’incendio ed alle esplosioni stesse, sentite anche dai residenti che hanno dato l’allarme alla vista delle fiamme.