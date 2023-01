Gusci delle noci sulle piante, ecco perché a febbraio lo fanno tutti i giardinieri

I giardinieri nel mese di febbraio utilizzano dei gusci di noci sulle piante. Ecco il motivo di questo gesto.

Specialmente nel periodo invernale e in quello delle festività natalizie tendiamo a consumare frutta secca, anche se questa si trova in abbondanza anche durante altri periodi dell’anno.

Questa è molto utile in quanto contiene al suo interno tantissimi elementi fondamentali che fanno bene al nostro corpo tra cui gli Omega 3 e altri componenti che non possono fare che bene al nostro organismo.

Noci: ecco perché i gusci vanno messi sulle piante a febbraio

Molte volte, questi frutti, vengono utilizzati per creare dei dolci, basti pensare che una delle più famose creme spalmabili è formata da nocciole e anche le mandorle sono molto utilizzate per la preparazione dei dolci.

Inoltre, molti di questi vengono anche usati per ricette non del tutto dolci ma anche per ricette salate, come ad esempio le noci che sono utilizzate spesso all’interno di risotti o di pizze rustiche.

Solitamente si dice che le noci, anche per via della loro somiglianza, facciano bene al cervello sviluppandone la memoria e aiutando a far si che questo si metta in moto, ma non tutti sanno che le noci hanno delle funzioni positive anche sulle piante.

In particolar modo, però, non proprio il loro interno ma quanto i loro gusci, che noi tendiamo a gettare una volta aperte, possono rivelarsi dei veri e propri gioielli per le nostre piante.

I giardinieri, specie nel mese di febbraio, quando l’aria diventa più fredda e quanto sta per arrivare la primavera e quindi potrebbe verso la fine del mese riscaldarsi l’atmosfera, mettono uno strato di gusci di noci sulle nostre piante.

Questo perché posizionandole sul terreno, riduce l’irrigazione dell’acqua e l’umidità tende ad evaporare ad un ritmo più lento venendo trattenuta dai gusci che tra l’altro aiuteranno anche a proteggere il terreno dal calcare.

Inoltre, il guscio ha un effetto repellente per le zanzare e avere un barattolo di gusci di noci può essere utile, specie in estate, per evitare che entrino nelle nostre case e evitare che possano attaccare le nostre piante.

La scoperta dei giardinieri

In commercio si trovano tanti tipi di noci e ognuna di questa è utile per le nostre piante. Tra l’altro esiste anche un modo per far si che i gusci possano essere utili come fertilizzante per le nostre piante.

Se si tritano o si inceneriscono, possono essere poste sul fondo del terreno e una volta inserita la pianta all’interno del vaso funzionano da semenzai per nutrire la pianta e far apportare ad essa componenti utili.

Vedremo come questa crescerà con radici forti e robuste e le sue foglie saranno splendenti e rigogliose e tutto il merito sarà dei gusci delle noci che hanno dato apporto alla sua crescita.

Quindi, quando consumiamo questa frutta secca, pensiamo bene dove gettare i gusci delle noci perché possono essere molto importanti per le nostre piante e lo sanno bene i giardinieri esperti.

Questi segreti, sono stati portati alla luce grazie a vari blog e navigando sul web si possono trovare altri consigli per tenere delle piante perfette nelle nostre case.