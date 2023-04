Matteo Bassetti dovrà risarcire gli eredi di Luc Montagnier

By

L’infettivologo, Matteo Bassetti, dovrà risarcire con 6 mila euro i familiari di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, scomparso l’8 febbraio dell’anno scorso all’età di quasi 90 anni.

Il direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova è accusato per aver insultato il noto biologo e virologo francese durante un dibattito a Sutri, in provincia di Viterbo, con il sindaco e critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Le accuse contro Matteo Bassetti

L’infettivologo, Matteo Bassetti, è accusato di aver insultato Luc Montagnier, stimato virologo francese, morto lo scorso anno a quasi 90 anni. I familiari del premio Nobel per la medicina puntavano ad ottenere un risarcimento di quasi 500 mila euro per gli insulti gratuiti da parte di Bassetti.

Il giudice del tribunale di Genova ha accolto in maniera parziale la richiesta da parte degli eredi di Montagnier, i quali saranno risarciti dall’infettivologo con soli 6 mila euro. I fatti in questione risalirebbero all’agosto del 2021, nel pieno periodo pandemico da Covid, durante un acceso dibattito a Sutri, in provincia di Viterbo, con il sindaco e critico d’arte Vittorio Sgarbi.

La discussione era incentrata sulla tematica delicata dei vaccini e sul parere discordante dei medici e dei no vax. Nel corso del dibattito, il direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, ha definito Luc Montagnier una persona con demenza senile, utilizzando espressioni offensive.

Bassetti, dopo la condanna ricevuta per insulti, sta già pensando a un ricorso in appello contro la decisione del giudice.

La vicenda

I fatti in questione risalgono all’agosto di quasi due anni fa, quando ancora l’Italia era in piena pandemia e vi erano le prime somministrazioni di vaccino contro il Covid. Durante la terza edizione del Premio Efebo di Sutri, in provincia di Viterbo, Matteo Bassetti era stato invitato a partecipare, ospite del sindaco e critico d’arte, Vittorio Sgarbi.

Nel corso della serata, l’infettivologo, durante il suo intervento ha mosso delle critiche nei confronti dei suoi colleghi, Massimo Galli e Andrea Crisanti, e infine ha insultato pesantemente il virologo francese, Luc Montagnier, all’epoca ancora vivo.

“alla sua età dovrebbe fare altre cose, non più la sua attività”.

Il premio Nobel per la medicina, scomparso nel febbraio del 2022 all’età di quasi 90 anni, è stato definito da Bassetti un rincoglionito con problemi di demenza senile. Delle espressioni offensive e sicuramente poco eleganti che hanno trovato in disaccordo i familiari del biologo francese.

Gli eredi di Montagnier, infatti, hanno portato in tribunale Matteo Bassetti e hanno chiesto un risarcimento di 500 mila euro; il giudice ha accolto la loro richiesta in maniera parziale e saranno risarciti dall’infettivologo con soli 6 mila euro.