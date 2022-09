Australia, un canguro attacca ed uccide un uomo

In Western Australia un uomo di 77 anni è stato attaccato ed ucciso da un canguro. La vittima lo teneva in casa come un animale domestico. A seguito dell’attacco per consentire ai soccorritori di intervenire, le forze dell’ordine hanno dovuto abbattere l’animale simbolo del Paese.

Un doppio dramma, dunque, quello avvenuto a Redmond in Australia. L’uomo, per ragioni del tutto sconosciute, è preso di mira, attaccato e ferito gravemente dall’animale che deteneva in casa. Il canguro, ovviamente, non è un animale domestico ed, infatti, l’uomo lo custodiva nel proprio appartamento illegalmente.

La vittima attaccata dall’animale simbolo dell’Australia

A seguito dell’attacco, da parte di quello che resta un animale selvatico, la vittima, riversa al suolo, in gravi condizioni viene trovata da un parente. Capitala gravità della situazione il parente del 77enne chiama subito l’ambulanza.

I sanitari, giunti nell’abitazione dell’uomo a sud di Perth, in difficoltà nel soccorrere l’uomo, in quanto attaccati dallo stesso animale ad ogni loro tentativo di avvicinarsi alla vittima, hanno dovuto chiamare la polizia.

Le forze dell’ordine, allertate ed arrivate sul luogo, hanno dovuto prendere atto dell’impossibilità di calmare l’animale, hanno dovuto, così, ricorrere all’abbattimento.

In una nota del portavoce della polizia australiana, infatti, sono state chiarite le ragioni che hanno portato all’uccisione del marsupiale. Il canguro, ormai, fuori controllo non permetteva ai sanitari di soccorrere la vittima e tentava di attaccare chiunque, rappresentando così, una minaccia.

Purtroppo, però, per la vittima, nonostante il personale sanitario, sia riuscito a raggiungerlo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate dall’attacco subito dall’uomo, da chi teneva in casa come fosse stato un animale domestico, da compagnia, sono risultate mortali uccidendolo da lì a poco.

Una sciagura immane conclusasi nella maniera più triste, con la morte sia del 77enne che del canguro. Purtroppo questo marsupiale è un animale selvatico ed è protetto dalla legge, in Australia è illegale tenerli in casa e trattarli alla stregua di animali domestici.

Il canguro: un animale tutt’altro che innocuo

Il canguro, è bene ricordare, è un animale tutt’altro che innocuo. Sentendosi minacciato è un animale molto pericoloso, in quanto ha mezzi per poter far male e non ci pensa su due volte ad attaccare chiunque rappresenti una minaccia.

Questi animali, a vista molto simpatici e buffi, hanno una muscolatura di tutto rispetto, con una forza micidiale ed una dentatura affilata. Possono raggiungere il peso di 90 chili ed una altezza che può superare anche i 2 metri.

Se attaccano sono in grado di fare molto male riuscendo, come purtroppo avvenuto in questa triste circostanza, ad uccidere il proprio avversario. In Australia sono circa 50 milioni i canguri presenti ma, per fortuna, gli attacchi mortali capitano molto di rado.