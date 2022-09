“Grave mancanza di rispetto”, sudditi furiosi: beccato così durante il funerale della regina

È una vera e propria mancanza di rispetto che non è passata inosservata. L’ex Principe Carlo dovrà valutare cosa fare per il bene del funerale della Regina Elisabetta, senza passare dei guai.

Non c’è pace per il Re Carlo III che ha letteralmente rotto il protocollo a soli 5 giorni dalla sua proclamazione. Si è fatto baciare da una signora durante il bagno di folla a Buckingham Palace e poi ha semi misurato il suo discorso facendo capire e non capire alcune questioni.

Sicuramente, l’eterno Principe Carlo non si aspettava di dover prendere le redini del Paese da un momento all’altro considerando il lungo percorso della mamma Regina Elisabetta II. Ora emerge un’altra questione annosa e riguarda proprio il funerale della Sovrana.

Carlo III, il suo regno è già traballante?

Il regno di Carlo III è una incognita anche per i medi inglesi, ma sarà sicuramente turbolento e completamente diverso da quello della madre Regina Elisabetta. In questi 70 anni, Carlo ha potuto osservare la Sovrana e capire il meccanismo di un gioco così potente e difficile.

Tra l’altro si trova a dover affrontare le ire dei sudditi del Commonwealth che non vogliono più la monarchia, tanto che più di una nazione vorrebbe seguire l’esempio delle Barbados e diventare una Repubblica.

Un passo attuato ora che la Regina Elisabetta II ha salutato questo mondo, proprio perché il mondo crede che il Re Carlo sia un debole e non determinato come la madre. È una idea che si sono fatti in molti, eppure la maggior parte degli inglesi sa bene che Carlo nasconde delle doti che metterà in campo adesso che ha la gestione completa.

Farà sicuramente dei cambianti e cercherà di seguire il protocollo, con un occhio attento agli inglesi e uno ai tanti gossip.

Funerale della Regina, la mancanza di rispetto hanno notato tutti

Il momento di mettere in campo tutto il suo carisma è già iniziato, perché al funerale della Regina Elisabetta si prevede qualcosa di veramente imbarazzante.

Da una parte il figlio Principe Harry che si è allontanato dalla Famiglia Reale, dall’altra parte Andrea che è stato coinvolto in uno degli scandali più grandi di tutti i tempi. I media inglesi hanno confermato che Harry non potrà indossare l’uniforme militare durante la veglia finale che sarà svolta mercoledì a Westmister Hall.

Al principe Andrea, nonostante tutto, è stato confermato di poter indossare l’uniforme invia eccezionale. È il segno di rispetto concesso da Carlo III che sta scatenando una vera e propria bufera.

Andrea è stato esiliato completamente dalla vita pubblica e dalla famiglia reale dopo che è stato coinvolto nello scandalo di Jeffrey Epstein. Tuttavia, Carlo III ha deciso che suo fratello potrà indossare l’uniforme militare alla veglia finale ma non agli altri eventi.

Harry e Meghan non hanno più alcun titolo reale dopo la decisione di vivere negli Stati Uniti, per questo motivo Carlo ha deciso di rispettare il protocollo e applicarlo solo per il figlio.