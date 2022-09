Dzeko-Dumfries, l’Inter supera il Viktoria Plzen!

Doveva vincere l’Inter ed i nerazzurri tornano dalla trasferta di Plzen con tre punti fondamentali per continuare a sognare la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale.

Ora Inzaghi spera di ricevere buone notizie da Monaco di Baviera con il Bayern impegnato nella sfida contro il Barcellona di Lewandowski



Con un gol per tempo i nerazzurri battono il Viktoria Plzen e conquistano i primi tre punti di questa Champions League.

Senza Lukaku e Lautaro è Edin Dzeko il trascinatore dei nerazzurri, il bosniaco chiude la sua serata magica con un gol ed un assist dimostrandosi ancora una volta un giocatore di altissimo livello.

Grande riposta da parte dell’Inter che sale a due vittorie consecutive tra campionato e Champions League e da una scossa alla propria stagione.

Ancora negativa la prestazione di Gosens con Acerbi invece che sfrutta benissimo l’occasione offerta da Simone Inzaghi e risulta tra i migliori in campo della sfida.

Dzeko fa volare l’Inter

La missione qualificazione rimane difficilissima ma l‘Inter fa il suo e batte il Plzen al termine di una partita ben gestita da parte dei nerazzurri sempre in totale controllo del match.

Risposte importanti da parte di Onana e Acerbi che comandando con disinvoltura la difesa dando ampie garanzie a Simone Inzaghi.



Nota negativa della serata la solita brutta prestazione di Robin Gosens che continua a sembrare un corpo totalmente estraneo alla manovra dei vice campioni d’Italia.

Il laterale sinistro ora rischia di finire dietro nelle gerarchie non solo a Federico Dimarco ma anche a Raoul Bellanova che nella sfida contro il Torino ha dimostrato gamba e buona personalità.

Ora l’Inter spera di vedere una vittoria del Bayern Monaco contro il Barcellona per giocarsi le proprie chance nel doppio confronto contro i blaugrana in programma nelle prossime settimane.

Ancora una volta Edin Dzeko conferma di essere un campione di livello assoluto in grado di esaltarsi nelle sfide più delicate ed importanti.

Senza Romelu Lukaku è il bosniaco il partner d’attacco ideale di Lautaro Martinez che oggi è stato tenuto a riposo in via precauzionale in vista della sfida di campionato sul campo dell’Udinese di Sottil.

Sorride dunque Simone Inzaghi che si riscatta con due vittorie consecutive dopo un inizio di stagione difficile e prova a caricare l’ambiente per il proseguimento di una stagione in cui i nerazzurri proveranno a lottare per vincere lo scudetto e raggiungere almeno gli ottavi di finale di Champions League.