Due ambientalisti si sono fissati all’asfalto versando del cemento a presa rapida sulle mani. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

Attivisti di Ultima Generazione bloccano la tangenziale di Bologna

Questa mattina una decina di attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato la tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio. Due di loro si sono versati del cemento a presa rapida sulle mani, incollandosi all’asfalto. Sul posto – dove si sono formati cinque chilometri di coda – sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, oltre a vigili del fuoco e sanitari del 118.

La protesta è iniziata intorno alle :30 di questa mattina tra lo svincolo della Strada Statale 12 Della Futa e lo svincolo 7 bis della Strada Statale 64 Ferrara. Stando a quanto riferisce l’Ansa, otto attivisti sono stati portati in Questura per il riconoscimento. I due che si sono incollati all’asfalto sono stati trasferiti all’Ospedale Maggiore del capoluogo per le cure del caso.

La circolazione sulla tangenziale è pian piano ripresa, ma l’arteria resta presidiata dalle forze dell’ordine.