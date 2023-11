A riferire del rilascio è stato – questa mattina – il senatore veneto Pierantonio Zanettin. Ilaria De Rosa è stata arrestata lo scorso mese di maggio mentre si trovava in Arabia Saudita.

Lo scorso mese di agosto l’hostess era stata condannata a 6 mesi di carcere.

Ilaria De Rosa sta tornando in Italia

L’hostess trevigiana Ilaria De Rosa, arrestata lo scorso mese di maggio mentre si trovava in Arabia Saudita, sta rientrando in Italia. A darne notizia è il senatore di Fratelli d’Italia Pierantonio Zanettin. La 23enne arriverà in Italia alle 13:40 con un volo Gedda-Roma.

Le accuse e la condanna

Lo scorso mese di agosto la giovane hostess di Treviso è stata condannata a 6 mesi di carcere in Arabia Saudita, dove tre mesi prima era stata fermata con uno spinello. La 23enne venne trovata in possesso di uno spinello, nascosto nel reggiseno, durante una perquisizione della polizia locale, mentre era a cena con un gruppo di amici in una villa a Gedda. Un’irruzione, quella delle forze dell’ordine, che in un primo momento era stata scambiata per una rapina dalla stessa ragazza, che solo ore dopo – quando venne portata nella stazione di polizia per l’identificazione e l’arresto – si rese conto delle pesanti accuse mosse a suo carico. In Arabia Saudita la detenzione di droga, reato contestato alla giovane hostess, è considerato molto grave. Per questo, anche nel processo di appello, non sono state concesse le attenuanti generiche, visto il quantitativo minimo in possesso della 23enne italiana.

I tre uomini che erano a cena con lei quella sera, un egiziano, un tunisino e un saudita, che hanno tentato di scagionarla da ogni accusa, confermando la sua versione dei fatti, sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere ciascuno.