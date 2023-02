Asciugatrice, non fare questo errore: aumenti i tempi di asciugatura e la bolletta

Asciugatrice, attenzione a non commettere più questo errore: così aumenti solo i tempi di asciugatura e la bolletta a fine mese ti arriva salatissima. Occhio.

Bolletta alle stelle? Sicuramente è anche colpa dell’asciugatrice. Se la usi, non fare questo errore: aumenti i tempi di asciugatura e svuoti il portafoglio.

Asciugatrice, l’elettrodomestico indispensabile da avere a casa

Se c’è un elettrodomestico che non può mancare nelle nostre abitazioni questo è sicuramente l’asciugatrice. Utile quasi quanto la lavatrice, ti consente di avere in poco tempo panni asciutti e pronti per essere sistemati nell’armadio.

Certo, in un periodo di caro-energia come quello che ci ritroviamo ad affrontare oggi, l’asciugatrice forse non è l’opzione migliore. Se hai a disposizione terrazzi, balconi o possibilità di adibire una stanza a lavanderia, munisciti di stendini: risparmierai sicuramente in bolletta.

Il problema si pone soprattutto in inverno. Con il freddo, la pioggia e il vento, asciugare i panni è davvero una sfida complicata. Chi ha la fortuna di possedere l’asciugatrice, sfrutta anche questo elettrodomestico che però può far lievitare i consumi in bolletta.

Ci sono però delle tecniche che ti consentono di risparmiare. Sai perché il tuo elettrodomestico consuma così tanto? Se fai anche tu questo errore, non solo aumenti i tempi di asciugatura ma svuoti anche il portafoglio.

Come ottenere un risparmio in bolletta con questo trucchetto

Lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie sono tra gli elettrodomestici più energivori, quelli principalmente responsabili delle bollette salate a fine mese. Eppure, se solo seguissimo i consigli degli esperti, ci ritroveremmo sicuramente con qualche soldino in più da parte.

Quante volte anche tu hai fatto ricorso all’asciugatrice, soprattutto in inverno, vista l’impossibilità di asciugare velocemente i panni all’aperto? Sappi che questo elettrodomestico, se non lo utilizzi correttamente, ti fa lievitare la bolletta e allungare anche i tempi di asciugatura.

Come ovviare a questi inconvenienti? Te lo diciamo immediatamente. Se ti ritrovi con i panni appena tirati dall’asciugatrice ancora umidi, se non addirittura bagnati, è perché stai sbagliando qualcosa.

Molto probabilmente hai finito per mettere all’interno del tuo elettrodomestico più panni del necessario. Se hai sovraccaricato il cestello dell’asciugatrice, impedirai all’aria di circolare in maniera corretta e questo va ad influire negativamente sull’asciugatura dei tuoi vestiti.

Anche l’utilizzo di programmi inappropriati o la mancata manutenzione possono allungare i tempi di asciugatura e far lievitare la bolletta. Studia per bene le caratteristiche del tuo elettrodomestico e soprattutto non sovraccaricarlo di panni.

Vedrai che seguendo questi suggerimenti, otterrai non soltanto vestiti asciutti nei tempi stabiliti da programma ma anche un risparmio in bolletta. Attenzione pure a controllare il filtro, il tamburo e le guaine della asciugatrice: anche la manutenzione di questi componenti può aiutare a risparmiare.

I consigli degli esperti

Preoccupati poi di eliminare eventuali depositi di sporcizia e detriti. Con i nostri suggerimenti, te lo garantiamo, risparmierai e il tuo bucato sarà perfetto. Sai che pure la lavatrice può contribuire ad allungare i tempi di asciugatura dei vestiti?

Per esempio, se non fai correttamente la centrifuga, la tua biancheria si asciugherà molto lentamente. Se invece vuoi tagliare decisamente voci in bolletta troppo costose, potresti evitare di utilizzare l’asciugatrice e ricorrere a dei sistemi che consentono una rapida asciugatura dei vestiti.

Per esempio, gli esperti consigliano di stendere il bucato – se non hai possibilità di farlo all’esterno – in una stanza che non sia umida e che sia dotata di mezzi di riscaldamento come caloriferi o stufette.

Puoi utilizzare anche la tecnica del riso o del sale grosso da inserire in un contenitore da disporre sotto lo stendino: in questo modo eliminerai l’umidità presente nella stanza. Se metti i tuoi vestiti su uno stendipanni, ricordati di lasciare un po’ di spazio tra un capo e l’altro, così l’asciugatura sarà rapida e migliore.

Poi, fai circolare aria all’interno della stanza in cui hai deciso di stendere i panni: in questo modo l’umidità riuscirà ad evacuare. Se tieni a mente questi semplici trucchetti, puoi non soltanto prevenire l’umidità e l’insorgenza delle muffe ma avere anche un bucato perfetto, con tempi di asciugatura rapidi e la cosa più importante: un risparmio in bolletta di non poco conto.