I fatti risalgono al 6 settembre scorso. La denuncia è arrivata da parte della madre della giovane. In manette tre giocatori delle giovanili del Real Madrid.

Gli inquirenti non starebbero escludendo al momento il coinvolgimento anche di tesserati della prima squadra. La Guardia Civili spagnola ha effettuato gli arresti di tre calciatori appartenenti alle giovanili del club di Madrid, dopo la denuncia della madre della giovane protagonista del video hard.

Uno scandalo sessuale si abbatte sul Real Madrid nella giornata di oggi. La Guardia Civil ha arrestato tre giovani per la diffusione di un video con contenuto sessuale e con protagonista una giovane che, secondo quanto si apprende, non avrebbe compiuto ancora 16 anni. I fatti risalgono allo scorso 6 settembre come riporta El Confidential, insieme ad Europa Press. Pare che i ragazzi abbiano inoltrato il video in una chat tra amici su WhatsApp, innescando la catena di condivisioni. Gli inquirenti non escluderebbero secondo quanto si apprende il coinvolgimento di tesserati della prima squadra.

Si attendono ancora commenti o comunicati ufficiali da parte del club. Un altro scandalo nel mondo dello sport spagnolo e del calcio, dopo il bacio del dirigente Rubiales alla calciatrice Hermoso in occasione dei festeggiamenti dopo la vittoria del mondiale femminile da parte della selezione spagnola.