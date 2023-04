Armando Incarnato, avete capito cosa faceva prima di UeD? Inimmaginabile

Armando Incarnato, avete capito che lavoro faceva prima di Uomini e Donne? Davvero inimmaginabile. Finalmente sappiamo che professione svolgeva il famoso cavaliere del dating show di Canale 5 prima della fama.

Armando Incarnato è sicuramente uno dei protagonisti più chiacchierati e polemici di Uomini e Donne. Anche se è presente in trasmissione da tanti anni, si hanno poche informazioni sulla sua vita privata. Per esempio, voi sapete che lavoro svolgeva prima di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi? Svelato finalmente il mistero.

Armando Incarnato: tutto quello che sappiamo sul cavaliere di UeD

Armando Incarnato è presente nella trasmissione di Maria De Filippi da ormai quasi sei anni. Il cavaliere partenopeo ha sempre fatto parlare di sé non tanto per le sue frequentazioni ma soprattutto per il fatto che nello studio non è riuscito a trovare ancora la compagna della sua vita.

Gianni Sperti, il famoso opinionista della trasmissione, lo ha per tale ragione criticato più volte. Il partenopeo spesso è accusato dall’ex marito di Paola Barale di partecipare alla trasmissione con un unico scopo: quello di farsi pubblicità e aumentare follower su Instagram e di conseguenza le sue entrate economiche per via delle sponsorizzazioni.

Insomma, Sperti ha dichiarato più volte che secondo lui Armando Incarnato non ha intenzione di trovare nel programma l’anima gemella ma solo di incrementare il suo conto corrente.

Eppure, a detta del cavaliere, lui non ha bisogno di visibilità né tantomeno di vivere grazie alle sponsorizzazioni dato che conduce un tenore di vita piuttosto soddisfacente.

A questo proposito, avete capito che lavoro svolgeva il cavaliere prima di entrare nel salotto di Maria De Filippi? Svelato finalmente il mistero.

Ecco che cosa faceva il cavaliere partenopeo prima di approdare a Uomini e Donne

Pensiamo di sapere tutto di tutti eppure ci sbagliamo: molti dei protagonisti che prendono parte a Uomini e Donne restano per il pubblico ancora oggi un mistero. Per esempio, voi siete al corrente di che professione svolgeva Armando Incarnato prima di entrare nella trasmissione di Maria De Filippi?

Se la risposta è no, continuate a leggere questo articolo perché oggi finalmente sveleremo il mistero. E no, ve lo anticipiamo, non ha nulla a che fare con i saloni di bellezza.

Attualmente, secondo quanto affermato dallo stesso cavaliere partenopeo, Armando gestisce una serie di saloni di parrucchieri anche se lui non vi lavora all’interno: svolge insomma la professione di imprenditore.

Spesso lo vediamo però anche su Instagram mentre sponsorizza macchine di lusso, locali alla moda, ristoranti e talvolta anche case vacanza. Sappiamo anche che ha dato modo di mostrare al pubblico pure le sue doti da attore prendendo parte come comparsa nella serie “Gomorra”.

Eppure, prima di entrare nel programma di Maria De Filippi, Armando Incarnato svolgeva una professione del tutto diversa da quella che possiamo immaginare. A svelare il segreto in realtà è lui stesso pubblicando una fotografia sulle sue storie di Instagram.

Nelle scorse ore, il cavaliere partenopeo si è mostrato a bordo di un motorino giallo, più precisamente quello delle Poste Italiane. Per sua dichiarazione apprendiamo che ha lavorato come corriere anche se non ha dato ulteriori dettagli a riguardo.

Finalmente, dopo 6 anni scopriamo che lavoro faceva Armando prima di UeD: il corriere!! #ued pic.twitter.com/ZR1jYuFS5d — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) April 6, 2023

Infine ha dichiarato, ironicamente si crede, che ora è in pensione e ha intenzione di godersi la “vecchiaia”. È attraverso i social che apprendiamo dunque quale lavoro svolgeva in passato il protagonista di Uomini e Donne prima di diventare la star indiscussa del famoso programma di Canale 5.

Non ha dunque bisogno di ostentare né di aumentare il numero dei follower, Armando Incarnato che a quanto pare vive in maniera piuttosto dignitosa. Spesso, sempre sui social, lo vediamo a bordo di macchine lussuose o in giro per ristoranti stellati.

Il cavaliere di Uomini e Donne è innamorato? Novità per la star del salotto dei sentimenti

Intanto prosegue la sua avventura nel salotto dei sentimenti di Canale 5. Per lui è arrivata qualche giorno fa una nuova dama, Sara, che sembra davvero intenzionata ad intavolare con lui una frequentazione seria.

Sarà questa la volta buona? Pare di no. Il protagonista campano ha deciso già di interrompere la conoscenza con la donna. Da quasi 6 anni il cavaliere partenopeo è nella trasmissione di Maria De Filippi ma non riesce a trovare l’anima gemella.

Cupido non ha scoccato il dardo dell’amore, almeno non ancora. Sebbene Armando abbia intrapreso diverse frequentazioni, la donna giusta per lui non è ancora arrivata, tutti si aspettano però che prima o poi il cavaliere partenopeo lasci lo studio in dolce compagnia.

Nel frattempo però continua a presenziare alla corte di Maria De Filippi e dalla sua sediolina bianca sembra che non voglia proprio muoversi. Il pubblico, anche se lo considera un personaggio polemico, lo stima e lo apprezza: è tra i pochi presenti nel parterre maschile a farsi spesso portavoce di verità scomode e poco convenienti talvolta andando anche contro i suoi stessi interessi.