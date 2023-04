INPS, bonus Pasqua 368 euro: ecco chi potrà ricevere questa sorpresa sul conto

By

In arrivo il bonus Pasqua di 368 euro, ma non per tutti. L’INPS ha stabilito a quale categoria di lavoratori andrà e i requisiti per ottenerlo.

Un gruppo di lavoratori riceverà una gradita sorpresa prima dell’arrivo della Pasqua.

I fortunati sono i beneficiari della disoccupazione agricola che saranno ricompensati con un bonus una tantum contro l’inflazione di 368 euro, per gentile concessione del governo. Ecco cosa c’è sapere su quest’ultima novità.

Bonus Pasqua 368 euro: di cosa si tratta?

Cosa comporta questo bonus? Essenzialmente, è una forma di aiuto economico progettato per alleviare l’inflazione e sollevare i membri più vulnerabili della società.

Questa iniziativa non è del tutto rivoluzionaria, poiché l’amministrazione Draghi l’aveva implementata in precedenza nel tentativo di alleviare l’onere dell’aumento dei prezzi sulle fasce di reddito più basse.

Per quanto riguarda l’idoneità, per poter beneficiare del bonus le persone fisiche devono avere un reddito annuo lordo non superiore a 20.000 euro.

I beneficiari iniziali sono stati i redditi di base e le pensioni, seguiti dai dipendenti pubblici, poi dagli impiegati e dalle partite iva.

Attualmente, i lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola sono in coda per riceverla.

Vale la pena notare che il bonus di 368 euro sarà concesso ai lavoratori che percepiscono la disoccupazione agricola questo aprile.

Ma quali sono i prerequisiti per ricevere questo fondo e chi si qualifica come lavoratore agricolo? Bene, la disoccupazione agricola è un programma di aiuto economico legalmente obbligatorio per le persone nel settore agricolo che sono senza lavoro.

Coloro che richiedono l’indennità di disoccupazione agricola devono aver completato non meno di 50 giorni di lavoro in aziende agricole, colture agricole o industrie associate nell’anno precedente.

Inoltre, i requisiti del bonus antiinflazione di 368 euro specificano che le persone che già percepiscono un’indennità di disoccupazione agricola nel 2021 devono continuare a riceverle durante il 2022.

Inoltre, devono avere meno di 20.000 euro di reddito lordo annuo per qualificarsi.

Come si riceve il bonus

I lavoratori riceveranno il bonus antinflazionistico direttamente dall’INPS, con data di accredito disponibile nella cartella previdenziale.

Si precisa che tale bonus non è cumulabile con altre misure di sostegno economico offerte alla stessa categoria di lavoratori.

Questa mossa è una delle tante del governo per aiutare i gruppi vulnerabili, insieme a iniziative come il l’assegno per i figli unico, la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza.

Durante questi periodi di turbolenza economica, l’aumento dei costi dei beni di prima necessità ha reso l’assistenza finanziaria fondamentale per le famiglie vulnerabili.

A questo proposito, il bonus antinflazionistico di 368 euro può sembrare banale, ma rappresenta una preziosa ancora di salvezza per i braccianti alle prese con la disoccupazione agricola e le difficoltà economiche.

L’impatto dell’inflazione sui consumi delle famiglie può essere attenuato da questo approccio, in quanto contribuisce a ridurre l’effetto dell’aumento dei prezzi sui redditi più bassi.

Tuttavia, è fondamentale notare che il bonus anti-inflazione, sebbene utile, è solo una soluzione transitoria e non affronta i problemi di fondo all’interno dell’economia italiana.

Sarebbero necessarie altre tipologie di misure, come la creazione di nuovi posti di lavoro, l’aumento dello stipendio medio e vigilare sull’aumento dei prezzi, a volte ingiustificato.