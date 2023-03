Maria De Filippi si commuove nello studio di Amici

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno in studio.

Il pubblico ha accolto la conduttrice con un caloroso applauso.

Maria De Filippi torno nello studio di Amici 22

Maria De Filippi è tornata alla conduzione di Amici 22. Dopo il triste evento che ha visto venire a mancare Maurizio Costanzo, la conduttrice non aveva più messo piede in quello studio. L’ultima puntata pomeridiana del talent show è iniziato con un lunghissimo applauso proprio dedicato alla conduttrice. Parliamo dell’ultimo pomeridiano, dato che a partire da sabato 18 marzo, inizierà la fase serale di Amici 22.

Il pubblico, vedendo giungere Maria De Filippi in studio, non solo ha accolto la donna con un lunghissimo applauso ma ha anche iniziato a scandire il suo nome innalzando un grande coro.

La De Filippi, nonostante abbia apprezzato moltissimo il gesto fatto da parte del pubblico, ha iniziato immediatamente a guidare il programma.

Le sue parole sono state “Inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”, pronunciate facendo fatica a trattenere la grande commozione.

Maria De Filippi prosegue il suo lavoro

Domenica 12 marzo, per la trasmissione Amici 22, è stata la primissima puntata del talent registrata a seguito della morte di Costanzo. La puntata andata in onda il 5 marzo, invece, era stato registrata prima del tragico evento.

Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con tantissimi momenti ricchi di impegno emotivo. Non è stato solo il suo ingresso ad essere abbastanza complesso, ma nel corso della puntata ci sono stati altri momenti che hanno messo a dura prova la conduttrice.

Uno di questi è stato quando Cricca, chiamato ad interpretare il brano Maledetta felicità, ha voluto dedicarlo alla stessa conduttrice. Non lo ha specificatamente detto, ma lo ha fatto capire solo mediante uno sguardo. Maria De Filippi ha colto appieno il gesto fatto nei suoi confronti e ha deciso di ringraziare l’allievo dicendo “Ho visto, ho fatto finta di non vedere ma ho capito quando mi hai guardato e ti sei girato di spalle”.

Nonostante il dolore della conduttrice, Amici 22 deve andare avanti. Il serale è sempre più vicino così come lo è il momento in cui uno dei ragazzi della scuola più ambita d’Italia otterrà il titolo.

Intanto si prevedono nove puntate del serale, anche se non sappiamo se saranno tutte registrate oppure verranno mandati in onda in diretta. Ancora una volta, esattamente come è successo durante le scorse edizioni, i giudici in gara saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Inoltre anche per questa edizione ci saranno tantissimi ospiti in studio ad intrattenere il pubblico con la loro magnifica presenza.