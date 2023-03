Uomini e Donne, scendono i petali a centro studio: proprio loro sono usciti insieme

By

È colpo di scena a Uomini e Donne con tantissimi petali a centro studio dopo che sono usciti insieme: le opinioni del pubblico di dividono.

Uomini e Donne è tornato dopo il tristissimo lutto che ha coinvolto Maria De Filippi con la perdita di suo marito, il grande giornalista e autore Maurizio Costanzo. Le registrazioni dei programmi Mediaset di Maria sono riprese e in queste ore sembra proprio che una coppia abbia lasciato il programma, travolti da un tripudio di petali a centro studio. Una decisione che divide le opinioni del pubblico: chi sono i due innamorati?

Riprendono le registrazioni di Uomini e Donne

Dopo un piccolo momento di pausa a seguito del triste lutto di Maria De Filippi, sono iniziate nuovamente le registrazioni di Uomini e Donne. Dame e Cavalieri condividono lo studio con i tronisti e le troniste, in cerca dell’anima gemella.

Nel corso del programma sono tantissime le coppie che hanno trovato un partner per la vita, alcuni si sono sposati e hanno ora dei figli. L’obiettivo del programma è proprio questo, ovvero incontrare qualcuno che possa far innamorare con la quale uscire e provare a stare per tutta la vita.

Un format che ha da subito colpito il pubblico, grazie anche all’occhio attento di Maria e della sua redazione che seleziona persone che possano far parte di questo progetto ma anche di un programma televisivo.

In queste ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, con i petali scesi copiosamente a centro studio per festeggiare il nuovo amore nato tra due persone.

Petali a centro studio: chi è la coppia di innamorati che lascia il programma?

Una puntata ricca di emozioni quella registrata il 7 marzo. Secondo le varie anticipazioni, l’ingegnere aeronautico amato dal pubblico – Federico Nicotera – sarebbe arrivato alla sua scelta finale.

Un lungo percorso fatto di dubbi, pianti e di due donne che hanno più volte abbandonato lo studio. Sembrava proprio che questo momento per Lorenzo non sarebbe mai arrivato. Un ragazzo gentile ed educato, che mai avrebbe voluto far del male ad una delle sue corteggiatrici.

Ma al cuor non si comanda, così il 7 marzo Nicotera ha voluto fare una scelta e uscire insieme alla donna di cui è innamorato. Secondo quanto trapelato, sembra che il giovane abbia consegnato un peluche tra le mani della corteggiatrice prediletta con la scritta:

“Sei la mia scelta”

Ma per chi sono scesi i petali a centro studio, Carola oppure Alice? Lorenzo ha dovuto prendere una decisione, non avrebbe potuto trascinare ancora per tanto questa situazione. Carola è la scelta di Federico, come previsto da tempo dai due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Grande emozione per Carola Carpanelli, tanto da aver la voce tremante. Lei ha detto di sì al suo Principe Azzurro e i due sono usciti insieme dallo studio. Una scelta che sta già scatenando i primi commenti da parte del pubblico, che si divide nettamente. Non resta che attendere la messa in onda del programma e vedere tutto quello che è accaduto.