Italia divisa tra temperature estive e piogge: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Italia divisa in due tra maltempo e ritorno della caldo. In alcune regioni italiane infatti sembrerà quasi di essere già in estate, mentre in altre si avrà la sensazione di essere tornati al fresco dell’autunno.

Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni, e cosa aspettarci per questo inizio di settimana.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone sta portando tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese, ma su alcune regioni sono previste piogge e un ritorno al fresco dell’autunno. Vediamo nel dettaglio quali sono le temperature per i prossimi giorni.

Domenica 12 maggio:

Nord : Giornata con bel tempo, ma cielo spesso nuvoloso. Possibili temporali sulle Alpi.

: Giornata con bel tempo, ma cielo spesso nuvoloso. Possibili temporali sulle Alpi. Centro : Giornata serena o poco nuvolosa, con clima estivo.

: Giornata serena o poco nuvolosa, con clima estivo. Sud : Bel tempo, ma cielo più nuvoloso sulle montagne e sereno lungo le coste.

: Bel tempo, ma cielo più nuvoloso sulle montagne e sereno lungo le coste.

Lunedì 13 maggio:

Nord : Atmosfera instabile con temporali sulle Alpi e prealpi, molte nuvole altrove.

: Atmosfera instabile con temporali sulle Alpi e prealpi, molte nuvole altrove. Centro : Cielo molto nuvoloso e temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica.

: Cielo molto nuvoloso e temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica. Sud: Venti meridionali e cielo molto nuvoloso su tutte le regioni.

Martedì 14 maggio: