Pesto alla genovese, il marchio migliore è italiano: senza pesticidi e oli minerali

Esiste un marchio di pesto alla genovese che è considerato il migliore. Ecco di quale si tratta.

Da sempre, la cucina italiana è considerata una delle migliori del mondo e l’antica tradizione portata avanti da Pellegrino Artusi si è sempre andata ad espandersi negli anni in tutto il globo.

Ma prima ancora dell’autore de La Scienza in Cucina e l’Arte del Mangiar bene, manuale gastronomico diventato un vero e proprio testo indispensabile per chiunque si approcci ai fornelli, in Italia, cucinare bene era già un’arte sopraffina.

Pesto: ecco il migliore in commercio

Per questo motivo, molti turisti, ci invidiano le prelibatezze che il nostro Paese può offrire in quanto ogni Regione è ricca di ricette e ingredienti e di piatti tipici che in molti cercano di replicare senza alcun successo.

La tradizione culinaria italiana, è andata a farsi più predominante anche negli anni 2000 con l’avvento di trasmissioni televisive che sono proliferate una dietro l’altra che hanno dato una spinta ai giovani a diventare chef professionisti.

Questo, ha portato ad una ricercatezza, anche da parte delle casalinghe e dei consumatori a dei prodotti ottimali e genuini, dato anche le complicazioni che negli ultimi anni sono nate sulla salute dell’essere umano.

Rispetto agli anni ’90, infatti, sono emerse nuove intolleranze e allergie e quindi tutti quanti stiamo ben attenti a quello che consumiamo e in particolar modo a quello che acquistiamo nei supermercati.

A volte, però, nonostante vogliamo consumare un piatto tipico che sarebbe meglio preparare da sé, non abbiamo del tempo e quindi acquistiamo dei prodotti già pronti tipo il pesto genovese.

Questo condimento tipico della regione Liguria, si ottiene grazie al pestaggio del basilico con del sale, aglio e pinoli a cui va aggiunto del Parmigiano Reggiano, Fiore Sardo (o pecorino) e dell’olio extravergine d’oliva, il tutto amalgamato a freddo.

Il pari merito

Però, quando acquistiamo il pesto confezionato, molto spesso ci troviamo davanti ad un prodotto che ha poco rispetto a quello che prepareremmo di nostro pugno ma c’è un marchio che tende ad avvicinarsi a quello tradizionale.

In realtà, i marchi in questioni sono due ed entrambi sono risultati, secondo il parere di alcuni esperti e alcuni consumatori i migliori in assoluto in quanto rispettano la tradizione e hanno assenza di olii minerali e pesticidi.

I marchi in questioni sono Buitoni e Giovanni Rana che non a caso sono due delle aziende produttrici di beni di consumo alimentare più antiche del nostro Paese che da sempre hanno a cuore la tutela dei propri consumatori.

Entrambi contengono un contenuto di basilico del 17% e una quantità di pinoli non superiore all’1,5%. La differenza sta nel fatto che il pesto della Buitoni contiene olio di girasole mentre quello di Giovanni Rana contiene olio d’oliva.

Inoltre, nel primo pesto, della Buitoni, troviamo la presenza di fiocchi di patate e formaggio pecorino mentre in quello di Giovanni Rana troviamo del formaggio grattugiato e farina di frumento.

Va detto, che entrambi contengono lattosio, quindi per tutti coloro che sono intolleranti è meglio evitare questo pesto e cercare un marchio che evita la presenza di tale sostanza o prepararselo da sé.