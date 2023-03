Applica il dentifricio sulle posate, cosa succede pochi minuti dopo: inaspettato

Cosa succede applicando il dentifricio sulle posate? Basta aspettare solo pochi minuti e non se ne potrà più fare a meno.

Nessuno ha mai sentito parlare di questo incontro perfetto, tra una posata e il dentifricio. Si è abituati ad usare questo gel per lavare i denti, ma in pochi sanno che è ottimo anche per la casa con usi differenti. Spesso e volentieri le posate possono subire l’attacco del calcare che le rende brutte e con una patina fastidiosa. Invece di trovare dei prodotti corrosivi e che possono rovinare la posata, meglio usare un qualcosa di inaspettato come il dentifricio.

Posate annerite, quali sono le cause?

Le posate in argento o in acciaio sono presenti in tutte le case. Che sia il servizio della nonna oppure comprato per fare bella figura con gli ospiti, dovrebbero essere continuamente preservate e pulite a dovere.

Il processo di ossidazione e calcare è inevitabile con il tempo. Da una parte la posata in argento perde la sua rodiatura, per questo motivo è necessario almeno una volta al mese lucidarla e renderla di nuovo bella come una volta.

Le posate in argento tendono ad accumulare umidità sino a quando non si crea la patina in acciaio, fastidiosa. Tra i rimedi consigliati c’è il dentifricio, quello usato normalmente per lavarsi i denti.

A volte i rimedi che sembrano impensabili si trasformano in veri e propri alleati per la casa.

Dentifricio sulle posate: il metodo degli esperti

Se le posate in acciaio o in argento sono annerite e colme di calcare, diventa importante procedere con un prodotto efficace di uso comune. Sarebbe bene evitare in ogni modo l’applicazione di prodotti con agenti chimici interni: non solo inquinano, ma potrebbero corrodere maggiormente la posata.

Il dentifricio classico è ottimo per poter pulire a fondo le posate, anche se praticamente nessuno conosce questo metodo.

Per procedere nella maniera corretta, si procede in questo modo:

Applicare il dentifricio classico su un panno morbido e asciutto;

Strofinare delicatamente sulle posate;

Lasciare agire il prodotto per qualche minuto;

Risciacquare con acqua tiepida;

Prendere un panno pulito e asciugare bene eliminando ogni traccia di acqua.

Un procedimento facile e veloce al fine di eliminare lo sporco e contrastare il processo di ossidazione. Per potenziare ancora di più il metodo, gli esperti consigliano di aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio eseguendo lo stesso metodo di cui sopra.

Se le posate fossero annerite completamente, lasciare la pasta con dentifricio e bicarbonato per almeno due ore al fine di sciogliere tutta l’ossidazione che si è creata. Questo è un metodo naturale che non rovina le posate in argento o in acciaio, in caso di dubbi procedere con il metodo solo su una piccola parte della posata o chiedere ad un esperto del settore.