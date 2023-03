Spray anticalcare, con pochi ingredienti risolvi questo grosso problema in bagno

Prepara questo spray anticalcare direttamente a casa tua con questi pochissimi ingredienti e risolvi il problema del tuo bagno.

Vi sveliamo oggi il segreto per la preparazione di questo spray anticalcare davvero miracoloso, che siamo sicuri che vi aiuterà a contrastare e a risolvere definitivamente questo grosso problema in bagno e non solo.

Calcare in bagno, un grosso problema

Lavelli, rubinetti, lavatrici, lavastoviglie e tanti altri ambienti ed elettrodomestici della nostra casa sono luoghi dove il calcare può creare incrostazioni difficili da rimuovere. Soprattutto nelle città, dove l’acqua è pesante e dura, il calcare può intaccare gravemente tubature ed elettrodomestici, vincolando costosi interventi tecnici.

Come sempre, ci sono molte altre soluzioni per i mille problemi che abbiamo in casa, alcune davvero efficaci ed economiche, mentre altre sono meno conosciute. Vedremo che il nemico numero uno del calcare è un ingrediente che costa pochi centesimi.

Stiamo parlando dell’aceto, usato come condimento per la sua alta concentrazione di acido acetico, ma ottimo per quasi tutti i problemi domestici, in particolare il calcare del bagno.

Inoltre, è perfetto per lucidare e filtrare il rubinetto incorporato nel lavandino: provate a svitarli e a lasciarli in ammollo per una notte in un bicchiere di aceto e il giorno dopo la calce si sarà sciolta e basterà un risciacquo con acqua e una spugnetta per rimuoverla del tutto.

In lavastoviglie basta mettere un litro di aceto nel cestello e avviare un ciclo a mano per rimuovere efficacemente il calcare. Questa soluzione è ottima anche come sostituto dell’ammorbidente aggiungendone una piccola quantità al bucato.

L’aceto è il migliore amico dei fornelli, poiché ne bastano poche gocce per godersi un pulito profondo. Come la cucina, anche il bagno risente dello scorrere quotidiano dell’acqua, che può lasciare depositi di calcare. L’aceto è utile anche in questo caso, in quanto è perfetto per lucidare i lavandini rimuovendo il calcare ed è anche un potente disinfettante.

Crea in casa questo efficacissimo spray anticalcare

Se vuoi impiegare quest’ingrediente miracoloso, l’aceto, ti consigliamo di miscelarlo con 150 grammi di acido citrico, 1 litro d’acqua e del succo di limone.

Una volta messi insieme questi quattro ingredienti, non vi rimarrà altro da fare che immergere una spugnetta o un panno morbido e procedere con la pulizia del vostro bagno.

Alla fine, sciacquate con acqua tiepida in quantità abbondante. Ripetete la procedura una volta a settimana e a poco a poco vedrete come vi libererete del calcare e addirittura riuscirete a prevenirlo.

Fate attenzione su quali materiali utilizzate gli ingredienti di questa ricetta fai da te, perché potrebbero in qualche modo danneggiarli. Se, però, avete provato su una piccola parte del bagno e avete visto che il rimedio funziona, usatelo senza trattenervi e vedrete come, a poco a poco, abbandonerete l’utilizzo di detergenti aggressivi e costosi.

Utilizzare ingredienti naturali, infatti, aiuta l’ambiente e ci mette nella posizione di vivere con armonia. Inoltre, possiamo anche risparmiare una montagna di soldi che diversamente utilizzeremo con gli idraulici, il ferramenta o in supermercato.