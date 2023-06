Appendi 4 bustine di tè in giardino, non immagini cosa accade dopo: inaspettato

Cosa succede se appendi 4 bustine di tè in giardino? Quello che accade è incredibile. Con questo sistema troverai la soluzione a un problema molto comune.

Come riutilizzare in maniera intelligente le bustine del tè

Sempre più persone, fortunatamente, stanno risvegliando la loro coscienza green ed ecosostenibile, cercando di riciclare o sfruttare al massimo tutto ciò che viene utilizzato o impiegato quotidianamente, soprattutto in cucina.

In questo modo aiutiamo il Pianeta a rimanere più pulito e noi stessi a vivere meglio in città e luoghi meno inquinati, impegnandoci a generare il minor quantitativo possibile di spazzatura.

Talvolta basta solo impegnarsi un po’ per capire come riutilizzare al meglio tutte quelle cose che a primo acchito sono solo rifiuti. Hai mai pensato per esempio, che le classiche bustine di tè possono tornarti utili in varie situazioni?

Se la risposta a questa domanda è no, allora prosegui con la lettura perché ciò che scoprirai oggi ti tornerà estremamente utile soprattutto in questo periodo.

La maggior parte delle persone che beve tè o infusi alle erbe, spreca ogni giorno le bustine senza sapere che esse possono essere impiegate per tante cose. Perché, per esempio, dovresti appenderle in giardino? Lo scopriamo insieme.

Tra le bevande più consumate al mondo, il tè è apprezzato soprattutto per le sue numerose proprietà benefiche. Se anche tu sei solito acquistare il tè in bustina, questo articolo ti tornerà allora molto utile.

Oggi scoprirai che anche se utilizzate, le bustine che contengono questa spezia gustosa possono essere utili ancora e anche in modi che non ti aspetti. Sai cosa succede, per esempio, se appendi 4 bustine di tè in giardino? Te lo diciamo noi: allontani animali, insetti e parassiti dalle tue piante!

Ragni, piccoli roditori, zanzare e mosche bianche non amano l’odore del tè che funziona dunque come un repellente naturale che tiene alla larga questi animali dal tuo giardino.

Ciò che devi fare è semplicissimo. Appendi 4 bustine di tè (o anche qualcuna in più) in prossimità delle piante che sono state già attaccate dagli insetti o nei punti in cui sempre questi sono stati avvistati: scapperanno dal tuo giardino e lasceranno per sempre in pace le tue piante!

Ma gli animali, lo sappiamo bene, non sono solo dentro il giardino ma anche fuori da esso, per esempio nelle nostre case. Anche in questo caso le bustine di tè ti tornano utili.

Dopo averle asciugate, riponile in un cassetto o in un armadio: se da tempo ti ritrovi a combattere contro ragni e formiche, vedrai che con questa tecnica ti sbarazzerai definitivamente di loro!

Avresti mai immaginato che delle semplici bustine di tè potessero essere un super repellente? Ma i modi in cui le puoi riutilizzare non finiscono qua. Il tè è un fertilizzante naturale che puoi utilizzare per aiutare le tue piante a crescere rapidamente.

Apri le bustine di tè e spargi la spezia sul terreno di piante e colture. Gli effetti benefici sono due: arricchirai il terreno di sostanze nutritive e allontanerai i topi dal tuo orto o giardino.

Ancora, il tè è un antimicotico naturale. Immergi 5 bustine in una bacinella contenente 500 ml di acqua tiepida e lasciale in infusione per 8 minuti. Poi versa la soluzione in un nebulizzatore e spruzzala sulle foglie delle tue piante: con questa tecnica eviterai la comparsa dei funghi.

Non solo in giardino ma anche in casa, le bustine usate di tè possono tornarti utili. Esse:

assorbono l’umidità : mettile (da asciutte) nel frigorifero, nelle scarpe, nell’armadio o sul fondo della pattumiera per sbarazzarti di umidità e cattivi odori;

: mettile (da asciutte) nel frigorifero, nelle scarpe, nell’armadio o sul fondo della pattumiera per sbarazzarti di umidità e cattivi odori; funzionano come deodoranti naturali : strofinale sulle mani o sulle dita per eliminare odori forti e penetranti come quelli di pesce, aglio o cipolla;

: strofinale sulle mani o sulle dita per eliminare odori forti e penetranti come quelli di pesce, aglio o cipolla; profumano l’ambiente: puoi utilizzarle insieme a fiori secchi per profumare la tua casa.

Per quanto riguarda la pelle invece, le bustine di tè le puoi utilizzare per:

lenire rossori e scottature;

schiarire i lividi;

ridurre borse e occhiaie;

ridurre il prurito derivante da punture di insetti.

Tantissimi i benefici che il tè apporta non solo all’organismo e alla pelle ma anche alle piante del nostro giardino. Ora che hai scoperto come riutilizzare le bustine di tè, siamo sicuri che non finiranno più nella pattumiera.