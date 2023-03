Antonella Fiordelisi, quanti soldi ha incassato al GF Vip 7: svelato il cachet

Antonella Fiordelisi, sapete quanto ha guadagnato la bella gieffina? Svelato finalmente il suo cachet. Ecco quanto ha ricevuto per la sua partecipazione al famoso reality di Cinecittà.

La bella modella e influencer, Antonella Fiordelisi, è ormai fuori dalla casa del Grande Fratello. Finalmente svelato il segreto sul suo cachet. Ecco quanto è costata a Mediaset la sua partecipazione al famoso reality di Canale 5.

Antonella Fiordelisi, tutto sul personaggio più polemico del GF Vip 7

Anche questa edizione del Grande Fratello Vip si sta avviando alla conclusione e come ogni anno, è tempo di iniziare a fare bilanci. Alfonso Signorini, ancora una volta ha sorpreso il suo affezionatissimo pubblico scegliendo un cast bizzarro e irriverente che tanto ha fatto parlare in questi sei lunghi mesi di messa in onda della trasmissione.

Sicuramente, tra i Vip più iconici di quest’anno c’è Antonella Fiordelisi. Schermista, modella e influencer con un seguito Instagram invidiabile, la bella salernitana ha rappresentato senza dubbio il personaggio chiave del reality di Cinecittà.

Tanto ha fatto discutere la sua relazione con Edoardo Donnmaria, anche lui star odiata e amato allo stesso tempo. Fortemente voluta da Alfonso Signorini nel bunker di Cinecittà, la Fiordelisi non è riuscita ad arrivare in finale. Anzi, ad un passo proprio dalla fine, il pubblico ha deciso di farla fuori dalla casa.

Grazie alla sua permanenza nel reality più spiato d’Italia, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere un po’ di più questa giovane ragazza, fragile come il cristallo ma forte come una leonessa allo stesso tempo.

Ora che per lei è tempo di ritornare alla vita di sempre, spunta finalmente la verità sul suo cachet finora nascosto a tutti: sapete quanto ha sborsato Mediaset per averla nel reality?

Svelato il cachet della gieffina: ecco quanto ha guadagnato

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello. Nel corso dell’ultima puntata del noto reality di Cinecittà, la bella salernitana ha perso la sfida al televoto che ha decretato invece una terza finalista, Giaele, che si unisce così ad Oriana e Micol anche loro in finale.

Uno scontro tutto al femminile, almeno per il momento, dato che proprio tra queste tre Vip potrebbe nascondersi la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ritornando però ad Antonella Fiordelisi, chi ha seguito il programma ha potuto vedere come questa giovane influencer abbia affrontato la reclusione nella casa di Cinecittà in maniera instabile.

Momenti di gioia alternati a profonda tristezza, conflitti con gli altri coinquilini e dissidi amorosi. Insomma, la bella Fiordelisi non si è fatta mancare proprio nulla. Al di là di ciò che le telecamere hanno mostrato, i curiosi vogliono però sapere solo una cosa: quanto ha guadagnato la gieffina?

Ora che è fuori dal reality, il segreto finalmente si svela. Ecco quanto ha sborsato Mediaset per avere l’influencer nel reality più spiato d’Italia. Stando ad alcune indiscrezioni, Antonella avrebbe percepito un cachet variabile, compreso tra i 5000 e i 15.000 euro a settimana.

Considerando che è arrivata fino alla quarantatreesima puntata, si può immaginare quanti soldini si sia messa da parte. Ora che la sua esperienza nel reality è terminata, la Fiordelisi si è impossessata nuovamente del suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower.

A breve inizieranno per lei sicuramente delle sponsorizzazioni con brand famosi che contribuiranno ulteriormente a far crescere il suo conto corrente. Pensate che per una influencer del suo calibro, con un seguito cospicuo come il suo, un’azienda arriva a pagare anche €30.000 a seconda ovviamente dei prodotti da sponsorizzare e delle case che li producono.

Insomma, il futuro, almeno quello economico di Antonella Fiordelisi, pare essere piuttosto roseo. Prosegue inoltre a gonfie vele la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, per la gioia dei loro tantissimi fan, i “Donnalisi”.

La coppia si è mostrata già sui rispettivi profili Instagram ufficializzando così definitivamente questo amore che ormai va avanti da ben sei mesi. Sono felici più che mai i due ex gieffini che sognano un futuro insieme ma per il momento, entrambi non si sono ancora esposti sul tema della convivenza.

È probabile che almeno all’inizio si divideranno tra Roma e Salerno. Certo è che sia Antonella che Edoardo non vedono l’ora di iniziare la loro nuova vita di coppia. Finalmente, lontani dalle telecamere che per sei lunghi mesi hanno messo a nudo il loro amore, ora possono viversi nella quotidianità.