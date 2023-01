Chi è Guendalina Tavassi, la regina dei reality show ed influencer finita spesso al centro del gossip.

É stata concorrente dell’Isola dei famosi e poi del Grande Fratello diventando un volto noto nel mondo dello spettacolo, ma conosciamo la meglio!

Chi è Guendalina Tavassi? La regina dei reality show

Guendalina Tavassi è un’influencer e volto noto nel mondo dello spettacolo come opinionista grazie alla sua partecipazione sia all’Isola dei famosi che al Grande Fratello. Guendalina nasce nel 1986 a Roma, il 1 gennaio. Purtroppo da giovane i suoi genitori divorziano soffrendo molto tale separazione e proprio per questo motivo è sin da piccola che desidera avere una sua famiglia felice tutta sua. Ha un fratello, Edoardo e la sua prima figlia è frutto dell’amore con il suo primo fidanzato, Remo Nicolini, con cui è stata da adolescente.

I due però non restano in buoni rapporti e infatti si accuseranno a vicenda di essere dei cattivi genitori durante il periodo del Grande Fratello. Sempre in quest’ultimo periodo, all’interno della casa del Grande Fratello, Guendalina incontra Margherita Zanatta con la quale stringe un’amicizia particolarmente forte e instaura un rapporto anche con Biagio D’anelli e Pietro Titone.

Attualmente Guendalina ha una relazione con Federico Perna, ovvero un manager del settore ristorazione. L’influencer ha ufficializzato la relazione con Federico tramite social nell’estate del 2021. Federico si dichiara innamoratissimo di Guendalina scrivendo anche lui due parole sui social:

“finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo.”

Prima di Federico, Guendalina era sposata con Umberto D’aponte con il quale ha avuto due figli: Chloe e Salvatore. La prima nata nel 2013 e il secondo nel 2016. Guendalina è una fantastica mamma ed ama follemente tutti i suoi figli, dichiarando di essere però particolarmente legata alla primogenita ormai adolescente Gaia Nicolini. Quest’ultima ha partecipato anche a Miss Italia ed è arrivata in semifinale. Guendalina non nega che Gaia in passato è stata vittima di un fenomeno purtroppo noto tra gli adolescenti, ovvero il bullismo. Pare che le abbiano anche hackerato il profilo Instagram ma fortunatamente la situazione poi si è risolta. Per quanto riguarda il rapporto con il marito, Guendalina nel 2021 dichiara che il loro rapporto è giunto al termine:

Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli

Nel febbraio del 2022 Umberto D’aponte, ormai ex marito di Tavassi, viene arrestato in seguito ad una violazione del divieto impostogli, ovvero di avvicinarsi all’ex moglie dopo che, anche davanti ai figli, l’uomo l’aveva aggredita. D’aponte viene scarcerato a maggio dello stesso anno mentre Guendalina era in Honduras per il reality show l’Isola dei famosi. É proprio per questo motivo che la donna decide di ritornare in Italia e abbandonare il reality prima della sua conclusione.

Guendalina il 13 settembre posta sui social una foto in cui si vede il volto della donna con un occhio nero, foto accompagnata da un commento in particolare, che non è passato inosservato, scritto dalla figlia: ‘vergogna ridurre mia madre così’. Al momento non si sa altro su quello scatto, la foto pare sia stata rimossa dai social e non si sa quindi il motivo per cui Guendalina fosse finita in quelle condizioni e non si sa neanche a che cosa si stesse riferendo la figlia.

Per quanto riguarda il lavoro e la carriera, Tavassi è un’influencer, showgirl ed opinionista e tiene le redini di un locale a Roma. É la partecipazione al Grande Fratello 11 che le svolta la vita. Una volta finito il reality Guendalina inizia la carriera da attrice, opinionista TV e showgirl. Nel 2012 la troviamo nel cast della sit-com S.P.A. e la troviamo spesso anche ospite in programmi Mediaset come ad esempio Mattino cinque e Pomeriggio cinque, così come anche in altri salotti della televisione. Partecipa poi all’Isola dei famosi, la nona edizione, accompagnata da Antonella Elia ed altri volti noti della TV, arrivando circa a metà del programma. Passa poi alla Rai nel 2018 per partecipare al programma di Carlo Conti Tale e quale show. Ora però Guendalina è impegnata con Pomeriggio cinque, in maniera definitiva, come opinionista al fianco di personaggi quali Emanuela Titocca, Roger Garth e Deienina Marzano.

Anche nel 2022 partecipa, accompagnata dal fratello Edoardo, all’Isola dei famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi e con Alvin come inviato speciale, a sedere sulle poltrone degli opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Mentre fra gli ospiti del programma abbiamo Simona Tagli, Manuela Raffaetà e Cloè Darcangelo. Il loro ingresso al reality ha donato al programma una nuova forza e nuove dinamiche, in quanto Guendalina è una vera e propria guerriera e lotta con tutta se stessa durante le prove leader. Si è anche fatta tagliare i capelli per una prova, nonostante quanto la donna tenesse alla sua chioma. Quell’edizione dell’Isola dei famosi viene prolungata di un mese e ogni concorrente ha la facoltà di decidere se continuare la loro permanenza in Honduras o meno, Guendalina decide di terminare la sua esperienza sull’isola per impegni che riguardano la famiglia, i figli in particolare e durante la diretta afferma:

“devo andare per motivi di cui non posso parlare qui”

Come abbiamo accennato anche prima pare che la donna si riferisse a motivi legati ad Umberto D’aponte e la sua scarcerazione. Potrebbe essere questo il motivo per il quale Guendalina ha deciso di abbandonare il reality nonostante fosse una delle potenziali vincitrici. Oltre ad avere problemi con l’ex marito la donna ha dovuto affrontare anche problemi con la figlia Gaia. Nel 2019 Guendalina è stata accusata dalla primogenita di non essere stata per lei una brava madre. L’accusa è arrivata mentre l’opinionista era in vacanza con il marito e gli altri due figli a Tenerife, in quel periodo Gaia scrive sui social un commento poco carino nei confronti di mamma Guendalina taggando addirittura Barbara d’Urso.

Guendalina Tavassi recentemente è stata al centro di discussioni all’interno della casa del Grande Fratello 16 insieme a Cristian Imparato. Lo scontro fra i due è andato virale e l’argomento principale della discussione era la chirurgia estetica, alla quale la Tavassi si è spesso sottoposta. L’uomo invece dice di essere mai ricorso alla chirurgia ma in seguito ad ulteriori discussioni ha confessato di aver provato con alcune ‘punturine‘.

Guendalina la troviamo su Instagram con il suo profilo personale che conta più di 1 milione di followers su cui condivide spesso stories e foto per tenersi in contatto con tutti i suoi fan.