Ante storte, come livellarle nel giro di pochi minuti: con una mossa risolvi tutto

Nell’articolo di oggi, ti spiegheremo come livellare le ante storte di qualsiasi mobile. Continua a leggere per scoprire come si fa.

Le ante storte possono capitare soprattutto in quei mobili che si montano fai da te oppure per errori di montaggio da parte del produttore.

Ante storte nei mobili: perché succede

A causare le ante storte nei mobili possono esserci svariati fattori, tra cui il modo in cui il mobile è stato costruito, l’usura nel tempo ma anche le condizioni ambientali a cui il mobile è stato esposto.

Generalmente, i mobili prodotti con materiali scadenti o economici potrebbero, nel tempo, evidenziare dei problemi di stabilità e, dunque, anche le ante storte. Queste ultime potrebbero essere causate anche da istallazioni sbagliate. In particolare, i cardini potrebbero non essere correttamente allineati.

Con il passare del tempo, poi, quando si aprono e chiudono le ante in modo ripetuto, i materiali potrebbero deformarsi e incurvarsi. Un fattore cruciale è caratterizzato anche dall’umidità e dalle variazioni di temperatura che potrebbero influenzare il legno e altri materiali. Quando il legno assorbe l’umidità, può espandersi, causando deformazioni e alterando la forma delle ante.

Le ante storte potrebbero essere causate anche da una scarsa manutenzione oppure da danni accidentali come, ad esempio, colpi o urti. Per prevenirne la comparsa, sarebbe utile acquistare sempre mobilio di qualità. Laddove si avessero delle ante storte nei propri mobili, il problema può essere arginato leggendo di seguito.

Come risolvere il problema

Se uno dei tuoi mobili dovesse avere un problema di anta storta, apri l’anta. Noterai che all’interno del mobile è stata fissata con una cerniera ed una vite. Per poterla livellare ti occorrerà un giravite. Dovrai agire con questo strumento girando la prima vite, quella esterna alla cerniera. Girando, girando, noterai come l’anta sia tornata al suo posto, perfettamente livellata.

Questa operazione viene chiamata allineamento delle cerniere che funziona nel caso in cui le ante sono storte per via di un cattivo allineamento delle cerniere. In questo caso, regolando o serrando le cerniere non fissate correttamente potrai arginare il problema. Per mettere in pratica questo metodo dovrai adoperare una chiave adeguata, al fine di stringere o allentare le viti delle cerniere per raddrizzare le ante storte.

In altri casi, il problema potrebbe essere più serio e, di conseguenza, si dovrà procedere alla rimozione e alla reinstallazione delle ante. Questa operazione è valida soprattutto se il mobile dovesse essere stato assemblato in modo scorretto. Le ante dovrebbero essere reinstallate seguendo attentamente le istruzioni del produttore. Le cerniere dovranno essere posizionate in modo corretto e tutte le parti dovranno essere fissate saldamente.

Se le ante dovessero essere troppo deformate o danneggiate per subire una riparazione fai da te, potrebbe essere necessario sostituirle. In questo caso, potrai contattare il produttore.